En Toluca, Estado de México el derecho al agua se ha convertido en un lujo que pocos pueden costear. Desde hace una semana, al menos 10 mil habitantes de zonas altas de la capital mexiquense viven sin el servicio debido al llamado “Operativo Caudal”, implementado por el gobierno estatal.

Lo que comenzó como una medida para “regular” el suministro, hoy tiene a miles de familias desesperadas, sin acceso al agua ni siquiera mediante pipas.

“Ya llevamos más de un año sin agua. Comprábamos pipas, pero desde que cerraron los pozos, ya ni eso hay”, relató Verónica Chávez, vecina afectada.

Zonas afectadas por falta de agua en Toluca

La crisis no distingue nivel social: colonias de todos los sectores del Valle de Toluca padecen la misma situación. En las zonas altas, como San Mateo, San Cristóbal Huichochitlán y San Andrés Cuexcontitlán, la situación es crítica.

Vecinos denuncian:



Falta total de suministro desde hace más de ocho días.

Ausencia de pipas municipales.

Incremento en el costo del agua vendida por particulares.

Riesgos sanitarios por la falta de higiene y almacenamiento improvisado.

“Nos dijeron que no iba a haber agua porque cerraron los pozos, y la bomba no sirve. Ahora tenemos que ver cómo conseguimos el agua”, lamentó Gloria Guadarrama, vecina de San Mateo.

¿Qué dice el gobierno del Estado de México sobre la falta de agua?

El argumento oficial es que el 40% del agua potable del Edomex se obtiene de manera ilegal, y que el Operativo Caudal busca frenar estas tomas clandestinas.

Sin embargo, habitantes y activistas señalan que las acciones del gobierno afectan más a la población que a los responsables del robo de agua.

Mientras se habla de corrupción y exfuncionarios implicados en el desvío del líquido, no se ha presentado un plan real para garantizar el abasto a las colonias que hoy sobreviven con cubetas y bidones.

Urge una solución: el agua no puede ser privilegio

Organizaciones locales y vecinos exigen que el gobierno mexiquense reactive los pozos cerrados, garantice el envío de pipas y transparente los resultados del operativo.

El agua es un derecho humano, no un lujo. Sin embargo, en Toluca parece que tener agua en casa se ha vuelto un privilegio reservado para unos cuantos.