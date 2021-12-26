Médico mexicano hace cuadros artísticos con ADN humano

Juan Roldán es un médico mexicano capaz de crear cuadros artístico personalizados con el ADN de la persona que desea la obra, en ella se plasma toda la información genética del comprador con un toque artístico y decorativo para el hogar.

Genóma23 es la empresa encargada de comercializar los cuadros artísticos de ADN que Juan Roldán crea a través de un algoritmo matemático que traduce el ADN de las personas en trazos y colores únicos hasta crear una imagen digital.

“Igual que el ADN hace que las personas tengamos un color de piel, cabello y ojos determinado, hace también que las pinceladas y tonalidades del cuadro sean únicas e irrepetibles como el propio ADN”, explicó el doctor Juan Roldán a una agencia de noticias española.

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Cómo se hacen los cuadros a través del ADN

El médico mexicano explicó que no se necesita de un procedimiento invasivo para crear el cuadro artístico con ADN humano. Únicamente se requiere de una muestra de saliva, la cual es aislada y posteriormente se selecciona 23 de los 30 mil genes que conforman el ADN y contienen la información específica de cada persona.

Los 23 genes que selecciona el proyecto del médico mexicano son los mismos que se analizan en las pruebas de paternidad o las que se utilizan en las pruebas médico forenses, por ello solo son suficientes 23 de las 30 mil que contiene el cuerpo humano.

Una vez que se tiene la secuencia de ADN, se introduce en un algoritmo de modelos matemáticos, que fueron desarrollados por Juán Roldán en España, y este arroja la imagen digital para crear el cuadro artístico con información única.

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De acuerdo con la página web de Genoma23, un cuadro artístico hecho con ADN tiene un precio entre 510 y 760 euros, es decir entre 11 mil 900 y 17 mil 741 pesos mexicanos, dependiendo del modelo y tamaño de la obra artística. La firma de Juan Roldán explicó que el cuadro de ADN se imprime en una base ecológica.

Además los datos de los compradores están a salvo con la compañía, pues no se solicitan nombres ni datos personales, y una vez que se entrega el cuadro artístico al comprador, las muestras de laboratorio son destruidas.

