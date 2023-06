¿El acento chilango existe? Memes de Lady Tepito “hacen detonar” las redes

La manera de hablar y las amenazas de la mujer bautizada como ‘Lady Tepito’ conquistaron el ingenio de los internautas, quienes pese a la disculpa pública de Daniela “N”, no perdonaron y sus memes hoy en día han marcado una tendencia en redes sociales.

El pasado 8 de junio, Daniela “N”, intentó desacreditar una movilización protagonizada por amigos y familiares de Lesly Martínez, joven de 30 años, que habría sido víctima de feminicidio por parte de su expareja.

La manifestación, que se llevaba a cabo o a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), fue interrumpida por Daniela “N”, ahora bautizada como ‘Lady Tepito’, quien con peculiares expresiones comenzó a amenazar a los familiares de Lesly Martínez; “Na’más no se te me quedes viendo bien verga porque no sabes qué pedo conmigo”.

Entre otras cosas, ‘Lady Tepito’ también mencionó: “ahorita bajo mis rucas de Tepito y al chile ni la verga van a aguantar”, motivo por el que se ganó el apodo que hoy en día ha inundado las redes sociales.

Estos los mejores memes que Lady Tepito “ha detonado ALV”

Las acciones de Daniela “N” le valieron para desatar todo tipo de críticas en redes sociales, la mayoría de ellas se trataban de ingeniosos memes sobre su actuar. Debido al alcance viral, la mujer decidió ofrecer una disculpa pública a la familia de Lesly Martínez, reconociendo que sus comentarios estuvieron “fuera de lugar”.

El internet decidió no perdonar a ‘Lady Tepito’ y tras sus distintas apariciones en redes sociales para explicar lo que sucedió, los memes comenzaron a surgir:

Aunque la mayoría de comentarios en torno a Daniela “N” giraban acentuando su “acento chilango”, el cual, los habitantes de la Ciudad de México se han esforzado por negarlo.

“Los habitantes de la CDMX esforzándose por no sacar el verdadero acento chilango que llevan dentro":

¿Cómo se llama el acento chilango?

De acuerdo con la Academia Mexicana de la Lengua, se le conoce como chilango a “los habitantes de la Ciudad de México, ya sea a los nacidos ahí como a aquellos que se han asentado en ella”.

El término no ha sido del todo aceptado por los habitantes de la capital del país, sobre todo porque la característica forma “cantandita” con las que, supuestamente, se les conoce al hablar, tal y como lo replicaría Lady Tepito en el video que se ha vuelto viral.