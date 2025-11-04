El robo de combustible sigue fuera de control en Veracruz, donde autoridades federales y estatales aseguraron una bodega en Perote que operaba bajo una falsa fachada: una empresa dedicada al manejo de residuos peligrosos que, en realidad, almacenaba más de 250 mil litros de hidrocarburo robado.

De acuerdo con reportes oficiales, el decomiso representa pérdidas por alrededor de 247 millones de pesos; este hallazgo ha vuelto a poner bajo la lupa al gobierno de Rocío Nahle, señalado por su aparente falta de acción ante la expansión del robo de combustible en el estado.

¿Cómo operaba la red de robo de combustible en Perote?

Vecinos de la zona afirmaron que la bodega registraba movimientos sospechosos en los últimos días, aunque nadie imaginaba su verdadera actividad: “Yo pasaba diario y no me percaté de nada. Últimamente, había mucho movimiento y mire, resultó ser huachicol”, dijo un residente local.

El inmueble funcionaba como centro de distribución ilegal y venta de combustible a granel, encubierto bajo permisos apócrifos. “No puede ser posible que no se hayan dado cuenta. Durante siete años la sociedad y los medios lo denunciaban”, declaró Federico Salomón, dirigente estatal del PAN, al referirse al silencio de la administración estatal.

Robo de combustible: una crisis que no es nueva en Veracruz

Este nuevo aseguramiento se suma a una serie de casos recientes:

En junio, se descubrió una mini refinería clandestina en Moloacán, operando desde 2020.

Un mes después, en Las Vigas de Ramírez, se incautaron casi un millón de litros de hidrocarburo.

Y hace apenas dos semanas, cinco inmuebles vinculados al “huachicol” fueron intervenidos en Minatitlán.

Según datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), entre enero y junio de 2025 las pérdidas nacionales por robo de combustible ascendieron a 13 mil 122 millones de pesos. En Veracruz, uno de los estados con mayor número de tomas clandestinas, las pérdidas estimadas van de mil 300 a dos mil 600 millones de pesos en ese mismo periodo.

¿Hasta cuándo Veracruz podrá contener al “huachicol”?

Mientras crecen las redes del robo de combustible, la gobernadora Rocío Nahle, exsecretaria de Energía, no ha emitido declaración pública acerca del caso, pese a los cuestionamientos de la oposición. Para líderes locales, este silencio refleja omisión o complicidad, además de que deja al descubierto la falta de una estrategia efectiva contra el robo de hidrocarburos. La pregunta sigue abierta mientras el combustible robado continúa fluyendo, las pérdidas se acumulan y las autoridades guardan silencio.