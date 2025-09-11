¿Un robo a través de los impuestos? Mexicana de Aviación, es uno de los muchos elefantes blancos de la Cuarta Transformación (4T), el cual ha devorado mucho dinero para poder “levantar el vuelo”.

El Director del Instituto Nacional de Investigaciones Jurídico Aeronáuticas, Pablo Casas, reveló que Mexicana de Aviación reportó una pérdida de 120 millones de pesos durante el primer trimestre de este año.

“Tiene un pasivo de 9.9 millones de dólares con el SAT aeroholdings y tiene otro gasto en dólares de 6 millones 500 mil dólares”, explicó.

Mexicana de Aviación pide 11 millones de pesos más; se enfrenta a deudas

A pesar de los resultados y las deudas a las que se enfrenta, Mexicana de Aviación se atrevió a pedir otros 111 millones de pesos en el Paquete Presupuestal 2026.

Y eso no es todo, el Gobierno no ha dicho de dónde sacará los 740 millones de dólares (mdd) que se necesitan para pagar los 20 aviones que compararon; dinero que no aparece en los estados financieros, y que supuestamente debería contemplarse para el próximo año.

“Va a ser una transferencia de otra dependencia y eso ayudará como lo han hecho con otras proyectos de infraestructura en los cuales están consiguiendo u obteniendo fondos de otras fuentes”, explicó Fernando Gómez, analista de temas aeronáuticos.

Acusan al gobierno de esconder las cifras reales

Expertos aseguran que, como en otros elefantes blancos, el Gobierno de México está escondiendo las cifras reales, para que en el próximo año les triángulo dinero, con el objetivo de esconder los costos reales.

Algunos especialistas aseguran que se debe hacer un replanteamiento de la estrategia financiera, la cual viene dejando mucho que deseas desde el sexenio pasado de Andrés Manuel López Obrador.

Es decir, corregir los caprichos que se cometieron por AMLO, los cuales le han costado mucho dinero a las y los mexicanos.

“Tiene que haber un replanteamiento de estrategia financiera que viene desde el sexenio pasado”, explicó Fernando Gómez, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.