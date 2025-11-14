Con cambios en los mercados, así cierra la BMV y el Wall Street hoy 14 de noviembre 2025

En una jornada marcada por ajustes en los mercados internacionales, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y Wall Street cerraron este 14 de noviembre de 2025 con movimientos que reflejan la cautela de la economía global.

Así está cerrando la Bolsa Mexicana de Valores hoy 14 noviembre 2025

El S&P/BMV IPC cerró la jornada del 14 de noviembre de 2025 con un retroceso de 0.32%, al ubicarse en 62,328.63 puntos.

La caída de la Bolsa Mexicana de Valores representó una variación de –200.81 unidades respecto a la sesión previa, en una jornada que registró un volumen operado de 168 millones 642 mil 970 títulos.

Cierre de Wall Street hoy 14 de noviembre 2025

El día 14 de noviembre de 2025, el mercado de valores de Estados Unidos, cerró mixto: el S&P 500 bajó un 0.05% hasta 6,734.11 puntos, el Nasdaq Composite subió un 0.13% hasta 22,900.59, y el Dow Jones Industrial Average cayó un 0.65% hasta 47,147.48.

Este es el precio del dólar en México hoy 14 de noviembre 2025

En Banco Azteca, el dólar se cotiza hoy con un precio de compra de 17.00 pesos y una venta cercana a los 18.89 pesos.

Estos valores pueden variar ligeramente por sucursal, pero representan la referencia oficial del banco para la jornada.

¿Cuánto cuesta el Bitcoin hoy 14 de noviembre 2025?

El Bitcoin registró este 14 de noviembre de 2025, un precio aproximado de 96 mil 009 dólares, lo que significó un retroceso cercano al 2.8% en medio de un entorno financiero global de mayor aversión al riesgo.

La criptomoneda extendió así su tendencia bajista reciente, presionada por la cautela de los inversionistas ante la volatilidad del mercado.

Conoce el precio del petróleo hoy 14 de noviembre 2025

El petróleo registró una progresión al alza este 14 de noviembre de 2025, con el crudo Brent crude ascendiendo hasta los 64.25 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) alcanzó los 59.94 dólares.

Estos movimientos responden a temores por interrupciones en el suministro tras un ataque con drones al puerto de Novorossiysk, en Rusia, un importante punto de exportación petrolera, lo que avivó la preocupación por una posible escasez en el mercado global.