¡Atención, clientes! Por esta razón los bancos en México NO abrirán este próximo lunes

¿Tienes trámites pendientes? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) confirmó que los bancos en México no abrirán sus puertas el próximo lunes 17 de noviembre 2025; piden a las y los usuarios tomar precauciones en caso de tener pendientes financieros.

¿Por qué los bancos en México cierran el lunes 17 de noviembre 2025?

Los bancos en México suspenderán sus servicios financieros del próximo lunes 17 de noviembre 2025 debido a la conmemoración del Aniversario de la Revolución Mexicana , el cual es considerado como día feriado por el sector financiero.

La fecha está marcada en la Ley Federal de Trabajo como día de descanso obligatorio en México. Este año, el descanso fue adelantado, pues el aniversario se celebra cada 20 de noviembre.

El próximo lunes 17 de noviembre, será día inhábil para las entidades financieras sujetas a la supervisión de la #CNBV.



— CNBV (@cnbvmx) November 10, 2025

¿Qué servicios bancarios estarán disponibles durante el cierre?

¡Toma precauciones! Debido al cierre de bancos en México, los mexicanos no podrán realizar retiros y depósitos en ventanilla, aclaraciones con gerentes bancarios, trámites de tarjeta de crédito o débito, además no habrá servicio de atención a clientes.

Banco Azteca SÍ abre el 17 de noviembre 2025; conoce su horario

A pesar de que muchas instituciones financieras suspenderán sus operaciones, Banco Azteca SÍ ofrecerá servicios financieros este lunes 17 de noviembre 2025.

El horario de Banco Azteca para este lunes, será desde las 9:00 de la mañana hasta las 9:00 de la noche , el cual aplica para TODAS las sucursales alrededor de la República Mexicana.

Estamos para ti en todo momento 💚 acompañándote los 365 días del año.



¡Nosotros sí abrimos! Te esperamos de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. 🕰️ #FelizDíaDelBanquero



— Banco Azteca (@BancoAzteca) December 12, 2024

¿Qué otros días no abren los bancos en México?

¡Anota las fechas en tu agenda! La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) reveló el calendario de bancos en México, en él se muestran los días feriados en las que las instituciones bancarias NO abrirán sus puertas.



12 de diciembre 2025 - Suspenden actividades por el Día del Empleado Bancario.

25 de diciembre 2025 - Celebraciones de Navidad.

1 de enero 2026 - Celebraciones de Año Nuevo.

¿Hay clases el próximo lunes 17 de noviembre 2025?

El calendario de la SEP compartió que el próximo lunes 17 de noviembre 2025, las y los alumnos de educación básica NO tendrán clases, por lo que podrán disfruta del último megapuente del año, el cual será del viernes 14 al lunes 17 de noviembre 2025.

Tras un merecido descanso, los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, regresarán a clases el martes 18 de noviembre 2025.