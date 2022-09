¿Cuántos mexicanos murieron en el atentado del 11-S?

Durante el atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre (11-S) murieron alrededor de tres mil personas, cerca del 10 por ciento de las víctimas eran personas latinas y entre ellas había varios mexicanos.

El 11-S murieron dos mil 977 personas, cuando un grupo de terroristas de Al-Qaeda secuestró cuatro aviones comerciales y después los estrelló contra las Torres Gemelas, el Pentágono y un campo en Pensilvania.

Los pasajeros de este último vuelo, el 93, superaron a los secuestradores, se enfrentaron a ellos, sacrificaron sus vidas y estrellaron el avión en un campo antes de que llegara a su objetivo, que se cree era el Capitolio.

En el vuelo 77, que se estrelló contra el Pentágono, viajaban 59 personas, todas murieron, en el edificio también perdieron la vida otras 125 víctimas.

SRE

Mexicano muertos en el atentado del 11-S

De acuerdo con la embajada de México en Nueva Estados Unidos, la cifra oficial de los mexicanos que murieron en el atentado de 11-S a las Torres Gemelas fue de 16, sin embargo, solo cinco fueron identificados mediante pruebas de ADN.

La mayoría de los mexicanos que murieron ese día eran personas indocumentadas que trabajaban en el restaurante “Windows of the World”. No obstante, se cree que la cifra de mexicanos muertos en el 11-S es mayor.

En el memorial que se instauró en el 2011, en el lugar donde antes se ubicaban las Torres Gemelas, en memoria de los casi tres mil muertos, solo aparecen los nombres de los cinco mexicanos identificados: Antonio Meléndez, Antonio Javier Álvarez y Leobardo López Pascual, de Puebla; Juan Ortega Campos, de Morelos, y Martín Morales Zempoaltécatl, de Tlaxcala.

La embajada mexicana en Estados Unidos informó que sus familias recibieron beneficios de entre un millón y 1.5 millones de dólares, del Fondo Federal de Compensaciones.

Las otras 11 víctimas no fueron reconocidas a plenitud con pruebas de ADN, sin embargo se sabía que trabajan ahí, pero fue difícil encontrarlas, debido a que no tenían papeles.

Hace 18 años sucedió el ataque terrorista contra las Torres Gemelas en EUA. La cifra oficial dice 3 mil personas muertas, más de mil sin identificar. Oficialmente murieron 16 mexicanos, pero hubo muchos más trabajando ahí el 11 de septiembre del 2001. #11S pic.twitter.com/2z4g2zcJdu — Javier Alatorre (@Javier_Alatorre) September 11, 2019

El héroe mexicano que ayudó en la tragedia del 11-S

El mexicano Rafael Hernández Gómez, era bombero en su país y se convirtió en uno de los héroes que ayudó en las labores de rescate después del atentado del 11-S a las Torres Gemelas.

El hombre estaba de vacaciones en Nueva York cuando ocurrió el atentado, sin pensarlo dos veces, corrió hasta las torres después de las explosiones y entró para ayudar a la gente a salir.

Rafael Hernández Gómez relató para medios internacionales que mostró su placa de bombero a los cuerpos de emergencia estadunidenses y aceptaron que colaborara con ellos en medio de la tragedia.

El mexicano entró y salió en varias ocasiones para salvar a la gente que se encontraba atrapada en los pisos de las Torres Gemelas.

Un año después fue diagnosticado con asma y problemas respiratorios a consecuencia de la exposición del humo y gases en el 11-S. Diez años más tarde, fue hallado muerto en su casa.