Michael Avenatti condenado a cárcel por defraudar a Stormy Daniels

El abogado Michael Avenatti fue sentenciado a cuatro años de cárcel acusado de defraudar a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels.

También deberá pagar una compensación de 148 mil 750 dólares a la actriz y una multa de 297 mil 900 dólares a Estados Unidos.

En el juicio, Michael Avenatti se representó a sí mismo y despidió a sus abogados designados por el tribunal a mitad del juicio.

Un jurado federal de Estados Unidos indicó que Michael Avenatti fue condenado por los delitos de fraude electrónico, abuso de identidad y malversación de 300 mil dólares de su cliente, Stormy Daniels.

|Reuters

Daniels acusó a su abogado de “traicionarla” al desviar dinero a una cuenta que él controlaba sin decírselo a la actriz.

Michael Avenatti, cumple actualmente una sentencia de 30 meses de cárcel por intentar extorsionar a la marca Nike por más de 20 millones de dólares. De acuerdo con las autoridades, el abogado amenazó a la compañía con hacer pública información a menos que pagaran una alta suma de dinero.

Dieciocho meses de la sentencia de Stormy Daniels coincidirán con la sentencia de Nike, lo que significa que Michael Avenatti enfrenta cinco años de prisión combinados por todos los delitos.

Además, el próximo mes se enfrentará a otro juicio en California, por malversar 10 millones de dólares en fondos de liquidación de cinco clientes. Asimismo es acusado de fraude fiscal y fraude por bancarrota, cargos de los que se declaró inocente.

Michael Avenatti representó a Stormy Daniels contra Donald Trump

Michale Avenatti representó a Stormy Daniels en un juicio contra el ex presidente estadounidense, Donald Trump.

Stormy Daniels, cuyo nombre de pila es Stephanie Clifford, recibió 130 mil dólares del ex abogado de Trump, Michael Cohen, a cambio de permanecer callada antes de las elecciones presidenciales de 2016 sobre los encuentros sexuales que dice haber tenido con Trump, lo que él ha negado.

Después del juicio, Michael Avenatti liberó a Stormy Daniels de su acuerdo de confidencialidad con Donald Trump.

