VIDEO: Atletas cubanos desertores de Juegos Panamericanos en Paraguay reaparecen; agradecen ayuda

Tres de los cuatro atletas cubanos que desertaron de su delegación que participa en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 en Paraguay, reaparecieron por medio de un video en redes sociales.

En un inicio, eran cuatro atletas originarios de Cuba que desaparecieron de su delegación: los remeros Félix Puente Batista, Robert Landy Fernández y Keiler Ávila Núñez, así como la jugadora de balonmano Suannet de la Caridad Nápoles.

VIDEO: Atletas cubanos agradecen ayuda en Paraguay

En un video difundido en redes sociales grabado por el cubano Carlos Carrera, muestra a tres de los atletas cubanos que desertaron de su delegación de los Juegos Panamericanos Junior Asunción, quien mencionó que los deportistas están “sanos, seguros y en un lugar tranquilo”.

🇨🇺🏃‍♂️ Atletas cubanos piden ayuda en Paraguay



En video aparecen los deportistas que abandonaron su delegación tras los Juegos Panamericanos Junior #ASU2025.



Asustados, pero respaldados por compatriotas, solicitan apoyo y asilo. pic.twitter.com/xui8nnU1UP — AhoraPy (@Ahora_Py) August 20, 2025

En las imágenes aparecen los atletas de remo, pero no así la jugadora de balonmano Suannet.

“Quiero agradecer a los paraguayos y a la comunidad cubana por la ayuda que nos están brindando” dijo uno de los jóvenes en el video, quien no se identificó. Los atletas están acompañados de otros dos hombres cubanos, quienes les han prestado auxilio. Añadieron que posteriormente buscarán la forma de solicitar apoyo económico, ya que no lo hacen ahora por razones de seguridad.

¿Cómo desertaron los atletas cubanos en los Juegos Panamericanos de Asunción?

Cabe recordar que los deportistas de Cuba decidieron abandonar a sus colegas el 14 de agosto de 2025, en plena competencia. En un inicio, salieron del hotel y le informaron al jefe de su delegación que no regresarían. No obstante, la policía de Paraguay recibió la denuncia de la jefatura de la delegación cubana, pero los cuatro atletas desertaron por su propia voluntad, declaró Enrique Riera, ministro del Interior ese día.

En las últimas décadas, al menos 800 atletas cubanos han desertado de sus respectivas delegaciones deportivas. La mayoría formaban parte de equipos de beísbol. Entre los peloteros cubanos más famosos que dejaron su país se encuentran René Arocha, Aroldis Chapman, Yoenis Céspedes, José Abreu y Orlando ‘El Duque’ Hernández, quien escapó de Cuba en una balsa en 1997.

Los Juegos Panamericanos comenzaron el 9 de agosto y terminarán el 23 del mismo mes en Asunción, Paraguay.

