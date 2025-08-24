Fatal incendio en centro de rehabilitación de Monterrey: Tres personas mueren y cinco intoxicados

La madrugada de este domingo 24 de agosto se vivió una tragedia en Monterrey, Nuevo León, cuando un incendio en un centro de rehabilitación dejó como saldo la muerte de dos adolescentes y una mujer adulta.

El siniestro ocurrió dentro de las instalaciones de Alondra Comunidad Terapéutica, ubicado en la colonia Burócratas del Estado.

¿Qué se sabe sobre el incendio en Centro de Rehabilitación de Nuevo León?

De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo León y Protección Civil de Monterrey, el incendio comenzó alrededor de las 05:28 horas. Al llegar al lugar, los equipos de emergencia evacuaron a diez personas que se encontraban dentro del inmueble.

Pese a los esfuerzos hechos por las autoridades, dos menores de 14 años perdieron la vida en el sitio. Una tercera víctima, una mujer de entre 30 y 35 años, fue trasladada con lesiones graves al Hospital Universitario, donde horas más tarde murió a consecuencia de las heridas sufridas.

Lista de personas intoxicadas por incendio en Nuevo León

Las autoridades confirmaron que cinco mujeres resultaron intoxicadas por la inhalación de humo. Las afectadas fueron identificadas como:



Joselyn Ariel Tamez Barbosa , 18 años

, 18 años Ariana Badillo , 34 años

, 34 años Daniela Nicole de la Cruz Martínez , 13 años

, 13 años Dayana Yaretzi Gaona Morales , 13 años

, 13 años Saraí Zúñiga Ramos, 15 años

Todas recibieron atención médica en el lugar, mientras que los peritos se hicieron cargo de los cuerpos de las víctimas mortales.

¿Qué originó el incendio en casa de Nuevo León?

Bomberos de Nuevo León y personal de rescate lograron sofocar el fuego después de varias horas de labores. Sin embargo, aún se desconocen las causas que originaron el siniestro. La Fiscalía del estado ya inició las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades y esclarecer cómo ocurrió la tragedia.

Además de las personas fallecidas y lesionadas, las autoridades reportaron que una menor permanece en calidad de desaparecida tras el incendio en el centro de rehabilitación en Monterrey. Hasta el momento, no se ha revelado su identidad.

¿Cómo actuar frente a un incendio?

En una situación de incendio es fundamental contar con un plan sencillo, seguro y que permita reaccionar con calma y coordinación.

Lo primero es protegerse del humo. Si no tienes un cubrebocas a la mano, utiliza un trapo húmedo para cubrir nariz y boca. A continuación, procura cerrar puertas y ventanas, y coloca paños mojados en las rendijas para impedir que el humo invada el espacio.

Otro punto clave es alejarse lo más rápido posible del área en llamas, siempre en dirección opuesta al viento. Si padeces problemas respiratorios o cardíacos, lo recomendable es evacuar de inmediato para no poner en riesgo tu salud.

Cuando el humo se vuelva demasiado espeso, avanza a ras del suelo, ya que los gases tóxicos y el calor se concentran en las partes superiores. Busca siempre una salida segura y evita, bajo cualquier circunstancia, el uso de elevadores.