El movimiento “No Kings” reunió a personas de diversas edades, orígenes y profesiones en ciudades clave de Estados Unidos, incluyendo Los Ángeles, Chicago, Minneapolis y Austin. El objetivo central de la movilización fue la defensa de la Constitución y los derechos fundamentales en un contexto de creciente polarización política.

Las voces de los manifestantes fueron claras al denunciar tácticas que consideran autoritarias. “Tenemos matones enmascarados vagando por las calles, ocultando sus rostros y secuestrando gente”, expresó uno de los participantes, reflejando el temor ante la actuación de fuerzas de seguridad no identificadas.

En Los Ángeles, a pesar de que protestas anteriores de este mismo movimiento habían terminado en enfrentamientos, el ambiente esta vez fue pacífico y festivo, con manifestantes portando banderas mexicanas y estadounidenses al son de la música.

Protesters took to the streets for ‘No Kings’ rallies across the US and abroad, denouncing what they view as authoritarian tendencies and unbridled corruption of Donald Trump https://t.co/xyCWY8rx3o pic.twitter.com/Ck70IV7orW — Reuters (@Reuters) October 19, 2025

La controversia por la presencia militar enmanifestaciones en EU

Sin embargo, en ciudades como Chicago, la polémica escaló debido a la notoria presencia militar, la cual fue vista por muchos como una extralimitación del gobierno. “Considero que es ilegal e inconstitucional. No se está produciendo ninguna rebelión”, declaró un manifestante, cuestionando la necesidad de desplegar fuerzas federales.

Representantes del Partido Republicano criticaron duramente las protestas, calificándolas de antiestadounidenses y sugiriendo que fueron promovidas por grupos radicales. A pesar de estas acusaciones, los manifestantes aseguraron que su único propósito era defender los valores esenciales de la democracia y la libertad de expresión.

La masiva movilización de “No Kings” es un reflejo de la creciente polarización que vive el país. Las tensiones evidenciadas en estas marchas seguramente seguirán siendo un punto central en el debate político y social de Estados Unidos en los próximos días.