Reportan muerte de Carlos Romero Deschamps, exlíder del Sindicato de PEMEX, a los 79 años

Durante la noche de este jueves 19 de octubre se reportó la muerte de Carlos Romero Deschamps a los 79 años, quien fue el exlíder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM).

Hasta el momento se desconoce lo que provocó la muerte del exsenador priísta; sin embargo, los primeros reportes indican que Carlos Romero Deschamps sufrió un infarto al miocardio.

🚨#ÚLTIMAHORA | Reportan el fallecimiento de Carlos Romero Deschamps, exlíder del Sindicato de #Pemex, a los 79 años.https://t.co/JHW8ptPrxj pic.twitter.com/ohVNoHD3Uw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 20, 2023

¿Quién era Carlos Romero Deschamps?

Carlos Romero Deschamps fue uno de los líderes sindicales más importantes del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), en el que estuvo al frente por más de 26 años.

La trayectoria de Carlos Romero Deschamps comenzó en 1959, cuando fue trabajador en Petróleos Mexicanos (Pemex), posteriormente en 1961 se integró en el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Durante su tiempo en el PRI, Carlos Romero Deschamps fue coordinador de campañas para diputados locales en Tampico, después ocupó el cargo de consejero político nacional.

Para 1970 fue secretario de acción política de la dirección juvenil.