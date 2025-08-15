¿Qué se sabe sobre la muerte de Miss Rusia, Kseniya Alexandrova?

Muere Miss Rusia, Kseniya Alexandrova, a la edad de 30 años. La trágica noticia fue confirmada por su esposo, quien reveló los detalles del accidente que le costó la vida.

Muere Miss Rusia, Kseniya Alexandrova, luego de trágico accidente

La Organización de Miss Universe Rusia fue la primera en dar a conocer la triste noticia a través de sus plataformas de redes sociales. En un emotivo mensaje, la organización extendió sus más profundas condolencias a la familia y amigos de la joven. “Que su recuerdo continúe inspirando bondad, fortaleza y amor en todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerla”, se leía en la publicación de Instagram.

La exreina de belleza había contraído matrimonio recientemente. Apenas el 22 de marzo de este año, se había unido en matrimonio con su pareja, Ilya. La misma Kseniya compartió imágenes de su boda en sus perfiles, describiendo ese día como un momento lleno de amor y felicidad.

¿Cuáles fueron las causas de muerte de Miss Rusia, Kseniya?

La causa de su muerte habrían sido las graves heridas que sufrió en un accidente automovilístico ocurrido hace cinco semanas. Según reportes de medios rusos, el percance tuvo lugar el 5 de julio en la región de Tver, cuando ella y su esposo viajaban en su vehículo. De acuedo con lo mencionado por prensa rusa, un alce se interpuso inesperadamente en el camino, haciendo que el impacto fuera inevitable. Como consecuencia de la colisión, Kseniya sufrió una severa lesión en la cabeza, de acuerdo con la prensa rusa.

Tras el incidente, fue llevada de emergencia a un hospital para recibir los primeros auxilios y, posteriormente, fue trasladada al Instituto Sklifosovsky de Moscú, donde fue ingresada en la unidad de cuidados intensivos.

