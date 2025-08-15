VIDEO: Pueblo entero se quema en España; 300 personas perdieron su hogar en el incendio

Un devastador incendio en Palacios de Jamuz, en la región de León, en España, arrasó con prácticamente todo el pueblo, dejando imágenes y testimonios que reflejan la magnitud de la tragedia. Un rescatista de la Unidad Militar de Emergencias (UME) del Ejército español grabó un video narrando la dramática situación mientras intentaba salvar viviendas en medio del fuego.

Rescatista narra cómo el fuego consumió al pueblo

En las imágenes, el rescatista describe con crudeza lo que vivía: “Es la primera vez que estamos en un pueblo y se ha quemado todo. Estas son casas de adobe, viejas. Las estamos dejando quemar. Hemos salvado está casa. De aquí que todavía en estás vive gente. Como podéis ver hemos salvado por los pelos. Ahí abajo está todo quemado. También hay otras viviendas. Pero esto es un Horror. ¡Dios mío! Ahora Estamos protegiendo esta parte de aquí arriba está cayendo de todo por aquí. Me ha caído un tejado. Estoy un poco Cojo, pero bueno. Salvé una casa pero por lo menos no, así que nada. Estamos sanos y salvos. No os preocupéis. Por mucho que veis aquí tenemos. ruta para escapar, vale Tenemos que evitar que el fuego. Pasé a esas cosas de ahí. Y demás.”

A pesar de resultar herido por la caída de un tejado, el elemento continuó con las labores de protección para evitar que las llamas alcanzaran otras zonas habitadas.

🔥➡️ El impactante video que muestra cómo las llamas devoran Palacios de Jamuz en León: "Se está quemando todo el pueblo".https://t.co/RtSMm143e7 pic.twitter.com/VyIlAb5ULJ — ACCION POLICIAL (@com_accion) August 14, 2025

Evacuaciones masivas en León tras el incendio

En Palacios de Jamuz, unas 300 personas tuvieron que abandonar sus viviendas. Sin embargo, la emergencia no se limitó al poblado: en toda la región de León, aproximadamente 2,600 habitantes fueron evacuados por el avance del fuego y el riesgo para sus vidas. Las casas, en su mayoría de adobe, ardieron rápidamente, dificultando las labores de contención.

El incendio no solo destruyó viviendas, sino que también afectó la infraestructura local y el entorno natural. Autoridades y equipos de emergencia han desplegado recursos para evitar que el fuego se propague hacia otras comunidades cercanas.