360 niños sufren intoxicación en una escuela en Indonesia: Esta fue la causa

En la ciudad de Sragen, Indonesia, una jornada escolar se convirtió en una emergencia sanitaria luego de que más de 360 niños presentaran síntomas de intoxicación alimentaria tras consumir el almuerzo servido en su escuela. Autoridades locales confirmaron que todos los menores recibieron atención médica y que el gobierno cubrirá los gastos derivados de su tratamiento.

El almuerzo que provocó la intoxicación

De acuerdo con el informe oficial, el menú escolar incluía arroz con cúrcuma, tiras de tortilla, ensalada y una caja de leche. Poco después de ingerir los alimentos, numerosos alumnos comenzaron a manifestar dolores de cabeza y diarrea, lo que encendió las alarmas del personal educativo.

El gobierno municipal indicó que se están realizando análisis de laboratorio para determinar el origen exacto de la contaminación, sin descartar la posible presencia de bacterias o una mala manipulación de los alimentos.

Respuesta de las autoridades tras la intoxicación

Las autoridades sanitarias de Indonesia informaron que la atención médica se brindó de manera inmediata, trasladando a los menores afectados a centros de salud cercanos. Se reforzaron los protocolos de inspección en las escuelas de la región para prevenir nuevos casos y se recordó a las instituciones la importancia de cumplir con los estándares de higiene en la preparación y almacenamiento de alimentos.

¿Qué hacer en caso de una intoxicación por alimentos?

En situaciones de este tipo, la rapidez en la atención es clave:

Buscar asistencia médica inmediata.

Mantener una adecuada hidratación para prevenir la deshidratación causada por vómitos o diarrea.

Conservar una muestra del alimento sospechoso para su análisis.

Evitar automedicarse, especialmente en niños.

Un llamado a reforzar la seguridad alimentaria

El incidente en Indonesia ha reavivado el debate sobre la supervisión de los programas de alimentación escolar. Expertos en salud pública advierten que la prevención es la mejor herramienta para evitar tragedias de este tipo, recomendando capacitación constante al personal encargado de la manipulación de alimentos y revisiones periódicas de las cocinas y almacenes.