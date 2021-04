VIDEO: Mujer de 88 años trepa árbol para bajar las frutas que vende

En Yucatán, una mujer indígena de la tercera edad se volvió viral, luego de que fue captada en un video por su nieto mientras subía con gran habilidad a un árbol.

El joven compartió a través de su cuenta de Facebook el video en el que se observa a “Mechita” (como le dicen en su comunidad), bajar de un árbol para vender los frutos llamados cayomitos.

Te puede interesar: Dinosaurio acompaña a su madre a centro de vacunación en Tamaulipas

“Cuando me preguntan: ¿Y tu abuelita cómo está? Ella baja sus camoyitos. Le dicen que no, que se suban otros y es terca, cada vez me sorprende más”, escribió adjuntando una imagen y un video en el que se observa a la mujer, de 88 años, bajarse del árbol con ayuda de las ramas y apoyándose sobre una barda cercana.

La mujer de la tercera fue entrevistada por medios locales a los que les explicó que se sube a los árboles para bajar sus frutos, venderlos y con el dinero poder comprar sus tortillas para alimentarse.

Te puede interesar: VIDEO: Entra a una iglesia en Ecatepec y se persigna antes de robar

Demetria Euán, “Mechita”, explica que desde siempre ha sido independiente y ha vendido sus frutos para poder sostenerse económicamente, más aún desde que quedó viuda hace 10 años.

La abuelita cuenta que se encomienda a Dios para poder subir y bajar del árbol sin accidentarse.

“Sí, hasta arriba, me subo a bajar para que me de para comprar tortillas. Me subo a la mata. (Digo) Señor, ayúdame, papito lindo, cuidame”, explicó.

Te puede interesar: VIDEO: Vientos reavivan incendio en Tepoztlán

Las hijas de “Mechita” aseguran que la abuelita es necia y hace caso omiso a sus recomendaciones de no subirse a los árboles debido a su avanzada edad.

“La regañamos, no te subas, mami, pero ella es muy terca, se sube a la mata”, contó una de sus hijas.

En redes sociales reconocieron la fuerza de la mujer de la tercera edad y la habilidad para subirse para conseguir su sustento diario.

Cuando me preguntan y tú abuelita como está Eya vaja su cayomitos Le dicen q no q asé suben otros y es terca jajajaja cada ves sorprende más ❤️ y tú abue como es 😬 Publicado por Luis Enrique Sanchez en Domingo, 28 de marzo de 2021

Te puede interesar: FOTO: Mujer denuncia a tatuadores por mal trabajo en cejas