Mujer resulta lesionada tras resistirse a asalto afuera de un hospital en Guadalajara

Una mujer resulta lesionada luego de intentar evitar un asalto a las afueras de la Cruz Verde, Ignacio Allende, en la Zona Metropolitana de Guadalajara. A las instalaciones de ese Centro de Salud llegó una mujer de unos 29 años con dos lesiones de arma blanca.

la mujer pidió ayuda después de que sujetos armados con una navaja, intentaran despojarla de su vehículo. La mujer, a decir de la policía Municipal, los habría confrontado y la lesionaron. Afortunadamente se encuentra fuera de peligro.

🔴 #IMPORTANTE | Tras resistirse al robo de su vehículo una mujer fue lesionada con arma blanca y trasladada hasta la Cruz Verde Ignacio Allende en Guadalajara.



Con información de: Diego García (@DiegoGarciaH_). pic.twitter.com/aOpDChxRaT — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) June 10, 2026

Las lesiones no son de consideración y bueno, la joven fue traída hasta las instalaciones para recibir atención médica. Ya fue notificado el Ministerio Público. El robo no se consumó luego de que la mujer enfrentó a los supuestos ladrones.

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Autobús choca contra una bodega

Sobre Periférico al cruce con la calle Sitio de Puebla, dentro de la colonia Guentitán, el Alto. Esto perteneciente al municipio de Guadalajara. En este lugar, una unidad del transporte público chocó en contra de la barda de una bodega.

Elementos de la policía vial fueron alertados y acudieron al punto. La parte frontal del transporte quedó practicamente destrozada aunque no hubo reporte de heridos como tal, sí quedó el susto para quienes ahí transitaban.