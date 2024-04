Estas son la razones por la que se bloquearía tu tarjeta de Mujeres con Bienestar 2024

El programa Mujeres con Bienestar en el Estado de México (Edomex) ha completado dos procesos de incorporación, con un total de 650,000 beneficiarias que reciben un apoyo económico de 2,500 pesos cada dos meses a través de una tarjeta del Banco del Bienestar.

¿Por qué se puede bloquear mi tarjeta de Mujeres con Bienestar?

No activar la tarjeta: Es indispensable activar la tarjeta por internet o en la aplicación oficial del programa antes de realizar cualquier movimiento.

Es indispensable activar la tarjeta por internet o en la aplicación oficial del programa antes de realizar cualquier movimiento. Uso en cajeros automáticos no autorizados: Se recomienda usar cajeros del Banco del Bienestar para el primer retiro. Algunos bancos retienen las tarjetas por no ser reconocidos.

Se recomienda usar cajeros del Banco del Bienestar para el primer retiro. Algunos bancos retienen las tarjetas por no ser reconocidos. Contraseña incorrecta: Ingresar la contraseña errónea tres veces consecutivas puede bloquear la tarjeta.

Ingresar la contraseña errónea tres veces consecutivas puede bloquear la tarjeta. Robo o extravío: Si la tarjeta es robada o extraviada, se debe reportar de inmediato para su cancelación y reposición.

Si la tarjeta es robada o extraviada, se debe reportar de inmediato para su cancelación y reposición. Incumplimiento de requisitos: Es importante verificar que se cumplan con los requisitos del programa para evitar la suspensión del apoyo.

Recomendaciones:

Activar la tarjeta antes de usarla.

Realizar el primer retiro en un cajero del Banco del Bienestar.

Memorizar la contraseña y no compartirla con nadie.

Reportar cualquier robo o extravío de la tarjeta.

Mantenerse informada sobre las reglas del programa.

¿Cómo desbloquear mi tarjeta de Mujeres con Bienestar Edomex?

Debes saber que no debes introducir tu tarjeta en los cajeros, ya que estos podrían retenerla y con esto perderías tu tarjeta, misma que no podrías recuperar de momento, sino hasta en unos meses, puesto que no se hacen reposiciones debido a la veda electoral. Mejor intenta más tarde checar si se ha desbloqueado tu tarjeta.

Si eres beneficiaria de Mujeres con Bienestar Edomex y quieres desbloquear tu tarjeta, debes comunicarte al número de teléfono 55 9370 0924 para recibir asistencia.



Es importante recordar que el programa Mujeres con Bienestar es un apoyo del gobierno para las mujeres del Edomex. Se recomienda a las beneficiarias estar atentas a las indicaciones oficiales y tomar las medidas necesarias para evitar el bloqueo de su tarjeta.

¿Cuánto durará el apoyo de Mujeres con Bienestar en el Estado de México?

El programa Mujeres con Bienestar 2024 tiene una duración de dos años a partir de la fecha de incorporación de cada beneficiaria. Esto significa que las mujeres que reciban el apoyo económico este año lo podrán disfrutar hasta abril de 2026.

Esta medida, establecida por el gobierno del Estado de México, busca apoyar a un mayor número de mujeres en situación de vulnerabilidad económica.

¿Qué pasa después de dos años?

Al finalizar el periodo de dos años, las beneficiarias dejarán de recibir el apoyo para dar la oportunidad a otras mujeres que aún no han sido beneficiadas.

¿Cómo puedo saber cuándo termina mi apoyo?

La fecha de fin de tu apoyo se encuentra en la tarjeta que te fue entregada al incorporarte al programa. También puedes consultarla en el sitio web del programa Mujeres con Bienestar.