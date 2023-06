Murió Alan Arkin, ganador de un Oscar por “Pequeña Miss Sunshine”

Ha muerto Alan Arkin.

Me gustaría recordarlo con esta escena de 'LITTLE MISS SUNSHINE'.



« 'El verdadero perdedor no es aquél que no gana. El verdadero perdedor es aquél que tiene tanto miedo a no ganar que ni siquiera lo intenta' ».



Descansa en paz. ❣️ pic.twitter.com/oBA6bDCZ9t