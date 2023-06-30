Murió Alan Arkin, ganador de un Oscar por “Pequeña Miss Sunshine”

Murió Alan Arkin a los 89 años de edad, en su casa en Carlsbad, California, Estados Unidos, el jueves, informó el medio Variety. El actor es recordado por su papel en la película “Pequeña Miss Sunshine” de 2006, que le valió un Premio Oscar a mejor actor de reparto.

“Nuestro padre era una fuerza de la naturaleza con un talento único, tanto como artista como hombre. Un amoroso esposo, padre, abuelo y bisabuelo, fue adorado y lo extrañaremos profundamente”, compartieron sus hijos con la revista People.

Alan Wolf Arkin nació el 26 de marzo de 1934 en Brooklyn, Nueva York, pero su familia se mudó a Los Ángeles cuando él tenía 11 años. Su padre, pintor y escritor, perdió su trabajo como maestro después de que lo acusaran de ser comunista durante el "Miedo rojo" de la década de 1950.

El actor fue miembro de la compañía de improvisación Second City de Chicago, también cantó en un grupo folclórico, trabajó como director de cine y teatro y escribió varios libros.

|Reuters

Fue nominado cuatro veces a los Premios de la Academia de Hollywood y ganó una vez. También se llevó un Tony, la presea más importante de teatro en Broadway.

Arkin fue rechazado para el papel de "Pequeña Miss Sunshine” porque los directores pensaron que estaba demasiado saludable, ya que el personaje era un abuelo malhablado de 80 años, frágil y tembloroso debido a años de abuso de drogas.

¿Cuántos premios Oscar ganó la película “Pequeña Miss Sunshine”?

La película “Pequeña Miss Sunshine” se llevó cuatro premios Oscar en el año 2007: Mejor Actor de reparto, Mejor Guión Original, Mejor Película y Mejor Actriz de Reparto.

Ha muerto Alan Arkin.

Me gustaría recordarlo con esta escena de 'LITTLE MISS SUNSHINE'.



« 'El verdadero perdedor no es aquél que no gana. El verdadero perdedor es aquél que tiene tanto miedo a no ganar que ni siquiera lo intenta' ».



Descansa en paz. ❣️ pic.twitter.com/oBA6bDCZ9t — 🎬 Reflexionando_Series 🎥 (@ReflexionandoS) June 30, 2023

Películas del actor Alan Arkin

Alan Arkin tuvo una amplia carrera cinematográfica en la que destacan "¡Vienen los rusos! ¡Vienen los rusos!" de 1966. "Espera hasta que oscurezca" (1967) donde interpretó a un asesino.

Apareció como un sordomudo en la adaptación de la novela de Carson McCullers "The Heart Is a Lonely Hunter" en 1968, obteniendo su segunda nominación al Premio de la Academia como mejor actor.

Arkin protagonizó la versión cinematográfica de la novela de Joseph Heller "Catch-22", (1970). Arkin ganó aplausos por su actuación en el thriller de 2012 "Argo" que cuenta la historia real de una misión de la CIA para liberar a seis estadounidenses de Irán.

Otras películas de Arkin incluyen "The Seven-Per-Cent Solution" en 1976, "The In-Laws" en 1979, "Edward Scissorhands" en 1990, "Glengarry Glen Ross" en 1992, "Grosse Pointe Blank" en 1997, "The Slums of Beverly Hills" en 1998, "Get Smart" en 2008, "Sunshine Cleaning" en 2008, "Stand Up Guys" en 2012 y "Going in Style" en 2017.

Con información de Reuters