Nick Carter y Hilary Duff se despidieron de Aaron Carter con dolorosos mensajes

Luego de la sensible muerte de Aaron Carter, encontrado en la tina de su baño, su hermano Nick Carter, integrante de la famosa banda estadounidense Backstreet Boys, le dedicó un sentido mensaje a través de redes sociales con el que se despidió y en el que explicó un poco de su “complicada” relación.

Nick comenzó su discurso afirmando que su corazón estaba roto y acompañó el texto con distintas fotografías a lo largo de los años que compartieron juntos, principalmente cuando eran niños y adolescentes, la etapa más unida antes de los problemas que los separaron.

“Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido”, afirmó el cantante norteamericano, para después hacer referencia a los problemas mentales y de adicción que presuntamente padecía.

Nick Carter y Aaron Carter cuando eran niños, antes de los problemas que los separaron.|IG/@nickcarter

“Siempre me he aferrado a la esperanza de que, de alguna manera, algún día él quisiera tomar un camino saludable y finalmente encontrar la ayuda que tanto necesitaba. A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida, pero la verdad es que la adicción y las enfermedades mentales son el verdadero villano aquí”, explicó Nick Carter a través de sus redes sociales, en una muestra clara de los problemas internos que padecía su hermano.

Antes de su muerte, Aaron Carter fue ingresado en múltiples ocasiones a centros de rehabilitación e incluso tenía una orden de restricción impuesta por su propio hermano y su esposa, Lauren Kitt, a quien habría amenazado de muerte en el pasado.

“Extrañaré a mi hermano más de lo que nadie sabrá jamás. Te quiero Chizz. Ahora finalmente puedes tener la paz que nunca encontrarías aquí en la tierra... Te amo hermanito”, sentenció el mayor de los Carter.

Quien también llamó la atención por su mensaje de despedida fue la ex novia de Aaron Carter, Hilary Duff, cantante estadounidense y con quien compartió una relación a principios de los años 2000.

“Para Aaron, lamento profundamente que la vida haya sido tan difícil para ti y que hayas tenido que luchar frente a todo el mundo. Tenías un encanto que era absolutamente efervescente..., mi yo adolescente te amaba profundamente. Mando amor a tu familia en este momento. Descansa tranquilo”, escribió Duff.

Ambos protagonizaron una polémica que incluyó a Lindsay Lohan, actriz y cantante estadounidense con quien Aaron Carter empezó a salir mientras todavía sostenía una relación con Hilary.

