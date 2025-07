Tras un trasplante doble de pulmón, mujer se alista para recorrer cientos de kilómetros en bicicleta en EU

Barb Heenan, una mujer de 54 años de edad, originaria de Estherville, Iowa, en Estados Unidos, vive una experiencia muy distinta durante la edición actual de RAGBRAI, evento ciclista muy popular en ese estado, el cual no es una competencia y consiste en pasear en bicicleta durante una semana por todo el estado.

Después de haber completado la ruta el año 2024 conectada a un tanque de oxígeno, Barb disfruta la actividad sin necesidad de asistencias médicas gracias a un trasplante doble de pulmón.

¿Qué es la esclerodermia?

La ciclista convive desde los 22 años de edad con esclerodermia, una enfermedad autoinmune que provoca la sobreproducción de colágeno. “Esclerodermia es una enfermedad autoinmune que hace que el colágeno se produzca en exceso. Por fuera endurece la piel y por dentro puede afectar órganos vitales como los pulmones”, explicó Heenan a la cadena CNN.

Los médicos aseguraron que ella podría vivir cinco años más después de su diagnóstico. No obstante, no se dejó caer y no dejó que la enfermedad controlara su vida.

¿Por qué Barb Heenan no pudo competir en el paseo ciclista?

Hace cinco años empezó a sentir los efectos de la enfermedad en sus pulmones, lo que motivó a Barb a cumplir la lista de actividades que consideraba esenciales antes de que su salud empeorara, y entre ellas estaba completar RAGBRAI. El año pasado, a pesar de tener que cambiar el tanque de oxígeno cada media hora y consumir 15 litros continuos, cumplió su compromiso con la comunidad ciclista.

Este año, aunque Barb no puede pedalear debido a que está en proceso de recuperación tras el trasplante pulmonar que recibió el 5 de diciembre de 2024, participa activamente como conductora de la camioneta para su equipo. “Estoy aquí para honrar a mi donante y usar estos pulmones, es lo mínimo que puedo hacer”, afirmó con emoción.

Barb espera volver a la carretera en 2026 con sus amigos, pero ahora en la bicicleta y hacer el recorrido completo.

Su mejor amiga, Randine Crouch, agregó que Barb es una verdadera inspiración y aseguró que si su donante supiera el impacto que ha tenido, “ella lo honraría en voz alta”.