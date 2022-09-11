Los famosos que son familiares lejanos de la Reina Isabel II

Tom Hanks, al igual que otros famosos actores, podrán acudir al funeral de la Reina Isabel II porque son parte de la descendencia real británica; es decir, por su sangre corre sangre de la realeza

Famosos descendientes de la Reina Isabel II

Tom Hanks

El protagonista de “Forrest Gump” pertenece a la familia real de la Reina Isabel II. De acuerdo con la empresa Find My Past, Tom Hanks está relacionado con el Rey Juan I, mejor conocido como Juan Sin Tierra, quien gobernó en Inglaterra desde 1199. Su reinado es conocido por haber perdido Normandía ante Felipe II de Francia.

Johnny Depp

El famoso actor que interpretó al capitán Jack Sparrow, también está relacionado con la corona inglesa. Él forma parte de la familia del Rey Eduardo III de Inglaterra.

Prácticamente Johnny Depp es primo de la Reina Isabel II, pero con una lejanía de diez grados.

El estilazo de Johnny Depp 🤩🔥#JohnnyDepp pic.twitter.com/t0tVNaxQ9u — Johnny Depp, el dueño de mi corazón (@johnnydepp_mex) September 11, 2022

Hillary Duff

La cantante y exactriz de Disney es prima en décimo octavo grado de la Reina Isabel II al ser descendiente de Alexander Spotwood, un gobernador inglés del siglo XVII.

Ralph Fiennes

El actor que interpretó a Lord Voldemort hasta podría convertirse en monarca de Reino Unido; no obstante, para que eso pase hay 10 mil personas antes que él con más cercanía a la Reina Isabel II.

Fiennes tiene relación con la familia Real Británica al ser descendiente del Rey Jacobo II de Escocia, lo que lo convierte en primo octavo del ahora Rey Carlos III.

Robert Pattinson

Otro famoso que es familiar de la Reina Isabel II es Robert Pattinson, quien está relacionado con Vlad III, quien sirvió de inspiración para la novela Drácula. Vlad II de Valaquia, mejor conocido como Vlad El Empalador, reinó en Transilvania entre 1456 y 1462, y su vida despertó el interés de Bram Stoker.

Me acabo de enterar que Robert Pattinson esta invitado al funeral de la Reina porque es descendiente de Vlad el empalador pic.twitter.com/HEI8Cj2tzv — Gaby A Sanchez (@JoeHoeeBitch) September 9, 2022

Benedict Cumberbatch

El famoso actor que interpretó a Doctor Strange para las películas de Marvel. Tiene conexión con el monarca Ricardo III de Inglaterra. Este personaje estuvo vigente desde 1483 hasta dos años después, cuando murió en la Batalla de Bosworth.