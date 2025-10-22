Muy caro le está saliendo a Vania Pérez, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción, el haber solicitado que se investigue al líder de morena en el senado, Adán Augusto López Hernández.

Las investigaciones a Adán Augusto López Hernández

“He recibido llamadas de todo el país con apoyo, pero también llamadas de todo el país para decirme, cuídate, porque tu vida está en peligro, y eso es una vergüenza”, dijo Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción

Este lunes, la doctora Vania Pérez Morales, subió a redes un comunicado donde pedía formalmente al Senado que se investigara a Adán augusto López por posibles incongruencias patrimoniales y fiscales, así como eventuales conflictos de interés.

Ciudadanos representantes de diversos Comités de Participación Ciudadana, y yo, lanzamos esta mañana este comunicado; fruto del trabajo colectivo por la integridad pública. Queremos una investigación a profundidad por las discrepancias en la declaración patrimonial y fiscal del… pic.twitter.com/1I5j1LAoy9 — Vania Pérez Morales (@vaniadelbien) October 20, 2025

Para su sorpresa, una de sus compañeras consejeras dio la orden de que se bajara la petición. A pesar de contar con el aval de los titulares estatales del sistema anticorrupción.

“La consejera Patricia Talavera pidió que no se subiera ni a las redes del comité, de los comités, ni tampoco se subiera a las redes del comité de participación ciudadana porque ella no había votado a favor de este comunicado”, dijo Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción.

Aun así, la doctora Pérez morales informo que la petición ya se entregó personalmente al Senado de la República.

“Estamos acostumbrándonos a que la gente no haga su trabajo. Esto lo deberíamos estar haciendo, no para un senador, lo deberíamos de hacer para todos aquellas personas que no rinden cuentas”, mencionó Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción.

Acto de valentía denunciar el tráfico de influencias y el conflicto de interés

Denunciar el tráfico de influencias, el conflicto de interés, el nepotismo, se ha convertido en un verdadero acto de valentía en nuestro país.

“Tengo aquí cuatro años en el Sistema Nacional Anticorrupción y uno y otro presidente que ha pasado, ha dicho, eso no se puede, mejor no hay que molestarlos, mejor no hay que hacerlo”, dijo Vania Pérez Morales, presidenta del Sistema Nacional Anticorrupción.

La doctora Vania Pérez sí lo hizo, pero el manto protector que viene de palenque y pasa por palacio nacional impide que el mejor amigo de ya sabe quién enfrente a la justicia por los señalamientos en su contra.