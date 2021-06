“Equis somos chavos” dicen los jóvenes hoy en día

En la actualidad, cada vez se vuelve más común escuchar la frase “equis somos chavos” salir de la boca de los jóvenes al momento de tomar decisiones, la cual se popularizó a partir de que en redes sociales se empezó a utilizar a modo de burla y en los llamados “memes”.

Dicha frase los incita a actuar dándole la más mínima importancia a las consecuencias posibles, pero ¿es esto algo positivo o perjudicial?

Si bien, es un hecho que la idea de vivir el presente al máximo para ser felices se ha popularizado en los últimos meses, promoviendo en los jóvenes la idea de actuar de una forma desmedida, carente de razón y de valores.

Especialistas afirman que no es novedad que en la adolescencia existan este tipo de conductas, debido al interés por descubrir y experimentar nuevas sensaciones o simplemente por la presión de encajar en su grupo de amigos o cumplir la expectativa social; pero esta frase se ha descarrilado de tal manera que los jóvenes ya no piensan en seguir esta recomendación con la intención de buscar su bienestar o la felicidad prometida, si no que se ha propiciado un actuar impulsivo que los pone en un total riesgo, como es el caso del consumo de drogas, alcohol o actividades extremas sin medidas de seguridad ni precaución alguna, justificándose con la frase “equis somos chavos” bajo la creencia de que vale la pena actuar sin pensar en las acciones consecuentes.

¿Cómo prevenir a los jóvenes de actuar impulsivamente?

Precisamente en esta etapa de la vida resulta de suma importancia un guía, para aconsejar a los jóvenes y que de este modo sean capaces de tomar las mejores decisiones posibles, es por ello que el Instituto Mexicano de la Juventud (INJUVE) provee diferentes consejos en su guía para padres "¿Sabes qué tiene tu hijo?” para que de este modo, los padres puedan involucrarse de forma activa en las vidas de sus hijos y establecer la mejor comunicación con ellos. Según este documento, una educación correcta, información oportuna, atención y sanciones a tiempo, pueden prevenir a los jóvenes de dejarse llevar por frases como estas poniendo en riesgo su integridad, salud y vida.

Se trata de concientizar a los jóvenes sobre la responsabilidad que adquieren al tomar control sobre sus actos, y la importancia de tomar en cuenta las posibles consecuencias antes de actuar de cualquier forma, teniendo presente que su bienestar es lo primordial.

Para más información consulta la guía disponible en: https://www.injuve.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Banners/Guia_de_Padres.pdf