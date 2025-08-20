Mi Beca para Empezar en CDMX: Paso a paso ¿Cómo vincular la nueva tarjeta de útiles y uniformes a la app?

Tras la distribución de la nueva Tarjeta de Útiles y Uniformes Escolares a los estudiantes de secundaria, es indispensable que los beneficiarios conozcan el proceso para vincularla con la aplicación móvil del programa Mi Beca para Empezar.

Este trámite, necesario para poder utilizar los $1,180 pesos de apoyo, es rápido y se puede realizar fácilmente desde un teléfono.

Esto es exclusivo para los alumnos de secundaria, ya que los de preescolar, primaria y Centros de Atención Múltiple (CAM) Laboral no recibieron una nueva tarjeta.

Pasos para vincular la tarjeta de útiles y uniformes

De acuerdo con el Fideicomiso Bienestar Educativo de la Ciudad de México (FIBIEN), los estudiantes de secundaria que ya cuentan con su plástico deben seguir estos pasos para vincularla a la aplicación “Obtén Más":

Descarga e instala la aplicación “Obtén Más” en tu dispositivo. Una vez abierta la aplicación, selecciona la tarjeta digital del programa para estudiantes de secundaria. Oprime el botón “Vincular tarjeta”. Ingresa los 16 dígitos del número de la tarjeta o, si lo prefieres, escanea el código de barras que se encuentra en la parte trasera del plástico. Una vez completado el proceso, la tarjeta se actualizará en la aplicación con los colores distintivos del programa.

Antes de comenzar el proceso de vinculación, es importante verificar que la aplicación esté actualizada a la versión 3.3.7. Si enfrentas problemas para acceder a la aplicación, por ejemplo, debido a un cambio de teléfono o correo electrónico, es necesario que actualices tus datos en persona. Para ello, debes acudir a las oficinas del FIBIEN, ubicadas en Bucareli 134, en el Centro de la Ciudad de México.

Documentos que debes llevar para activar tu tarjeta

Deberás llevar contigo una copia de tu identificación oficial, la CURP del beneficiario y un comprobante de domicilio con una antigüedad no mayor a tres meses. El horario de atención es de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas, y los viernes de 9:00 a 15:00 horas.

Para activar completamente la tarjeta, el tutor o el estudiante debe descargar la aplicación “Obtén Más” e iniciar sesión con el correo electrónico y la contraseña utilizados durante el registro del programa Mi Beca para Empezar. A continuación, selecciona la tarjeta digital, oprime “activar” y genera un NIP personal para autorizar futuras compras. Finalmente, elige la opción “activar tarjeta física”, introduce los 16 dígitos de la tarjeta y verifica que la información sea correcta.

¿Cómo consultar el saldo de tu tarjeta?

Para revisar el saldo disponible, basta con abrir la aplicación “Obtén Más”. El saldo de la credencial se mostrará directamente en la pantalla de inicio. Los montos de apoyo para este año son:

Preescolar y CAM Preescolar: $970 pesos

Primaria y CAM Primaria: $1,100 pesos

Secundaria, Secundaria para Adultos y CAM Secundaria: $1,180 pesos

CAM Laboral: $1,180 pesos

Para cualquier consulta adicional sobre el pago o la entrega de la tarjeta, puedes comunicarte con el FIBIEN al número 55 1102 1750.

