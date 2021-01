México, primer lugar en aplicación de la vacuna en América Latina: López Obrador

México es el país de América Latina con mayor avance en la aplicación de la vacuna contra Covid-19, con 329 mil 983 personas vacunadas del sector salud; le sigue Argentina, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Ya de nuevo México está en primer lugar de todo América Latina es el país que más está vacunando y así vamos a seguir adelante”, dijo en su conferencia de prensa al dar parte del plan de vacunación.

A nivel mundial, México es ocupa el lugar 12 en la aplicación de la vacuna, luego de Estados Unidos, China, Reino Unido, Israel, Emiratos Árabes, Rusia, Italia, Alemania, España, Canadá y Polonia. El país recibirá otras 430 mil el martes próximo.

La vacuna Pfizer-BioNTech permitirá continuar con el plan de vacunación en el que se espera concluir con la inmunización del personal de salud y posteriormente, continuar con los adultos mayores.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la vacuna se aplicará de manera universal y gratuita, pero llamó a no aprovecharse:

“La vacuna es un derecho se va a aplicar de manera universal y es gratuita, pero tenemos que llevar a cabo un programa para que no haya desorden, que no haya influyentismo, hay la mala costumbre de abusar, del que tiene influencia o del que no tiene vergüenza se aprovecha. Tenemos que evitar eso, que sean los que están contemplados en el programa de vacunación general y apurarnos y no demorarnos para que así nos toque a todos lo más pronto posible”, dijo en conferencia de prensa.

El Presidente agradeció a la farmacéutica que cumpla los compromisos del contrato porque abastece a todos los países del mundo; “están cumpliendo y eso lo agradecemos”.

México inició el programa nacional de vacunación contra la Covid-19 el 24 de diciembre de 2020 y en la primera fase contempla la inmunización del personal sanitario que enfrenta la pandemia en primera línea y que incluye hasta 11 categorías, entre médicos, enfermeros, anestesiólogos, y posteriormente un programa en el que vacunarán a la población a partir de los rangos de edad.

Las mujeres embarazadas y los menores de 18 años no están contemplados en el proyecto porque no hubo ensayos en esa población.

En la conferencia de prensa, López Obrador se enlazó con el personal sanitario de Hidalgo, Oaxaca, Nuevo León y otros estados que iniciaron la jornada de vacunación.