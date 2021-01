¿Por qué Biden y Harris son los responsables del regreso de New Radicals?

El famoso tema noventero ‘You Get What You Give’, que ayudó a la banda New Radicals a estar en boca de todos, ha vuelto a posicionarse en las listas de popularidad por circunstancias lejanas a la escena musical.

Para sorpresa de muchos, la banda volverá a los escenarios por una sola noche para interpretar la canción que los hizo famosos en la toma de posesión de Joe Biden y Kamala Harris como presidente y vicepresidenta de Estados Unidos, el próximo miércoles.

Y es que el sencillo, que se desprende del álbum ‘Maybe You’ve Been Brainwashed Too’ de 1998, se volvió en un elemento constante de los mítines del bando demócrata durante la carrera presidencial de 2020.

El responsable es Doug Emhoff, esposo de la vicepresidenta electa, Kamala Harris, quien utilizaba esta canción para la entrada de la entonces senadora.

Gregg Alexander, ex integrante de New Radicals, aceptó que la canción famosa durante la parte final de los noventa tiene un mensaje poderoso ante la situación que se vive actualmente en la unión americana.

“Si hay algo en la Tierra que posiblemente nos haga reunir a la banda, aunque sea solo por un día, es la esperanza de que nuestra canción pueda ser incluso el más pequeño faro de luz en un momento tan oscuro. Estados Unidos sabe en su corazón que las cosas volverán a brillas con una nueva administración y un plan real para las vacunas en camino. Ese es el mensaje de la canción, este mundo va a salir adelante”, afirmó el vocalista.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:Murió Francisco Daniel Rivera, obispo auxiliar de la Arquidiócesis

La canción ha sido un himno de guerra para Joe Biden, pues en su biografía Promise Me, Dad, el hoy presidente electo afirmó que ‘You Get What You Give’ fue una inspiración para su hijo Beau Biden, quien tras una dura lucha contra el cáncer falleció el 30 de mayo de 2015.

“Volver a interpretar la canción después de tanto tiempo es un gran honor porque todos tenemos un profundo respeto por el servicio militar de Beau y mucha esperanza por la unidad y la normalidad que Joe y Kamala traerán a nuestro país en esta época de crisis”, añadió Alexander.

New Radicals no será el único acto musical confirmado para la toma de posesión de Joe Biden, pues Jennifer Lopez, Fall Out Boy y Lady Gaga también tendrán una intervención.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:‘Ya no estoy aquí' representará a México en los premios Goya