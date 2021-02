Presidente Andrés Manuel López Obrador ya quiere salir: Ssa

A 11 días de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio positivo a Covid-19, su salud continúa mejorando, incluso funcionarios de la Secretaría de Salud indicaron que “ya quiere salir”.

En conferencia de prensa sobre el avance de la pandemia y la vacunación contra Covid-19, funcionarios explicaron que durante toda la convalecencia, el Presidente ha estado prácticamente asintomático, aunque en principio presentó un poco de fiebre y dolor de cabeza.

“Prácticamente asintomático en todo este periodo, en los dos primeros dos días tuvo febrícula, un poco de dolor de cabeza y después ha sido nada. Ya quiere salir”, indicaron.

Agregaron que a pesar de padecer Covid-19, no ha dejado de trabajar y está muy pendiente de todos los asuntos de la vida pública del país, pero principalmente de la estrategia contra la pandemia y de la vacunación.

Hace apenas cinco días, AMLO apareció en un video difundido en redes sociales en el que compartió que estaba prácticamente curado.

“Todavía tengo Covid, los médicos me dicen que está pasando la etapa crítica, me presento para que no haya rumores, estoy bien, aunque todavía tengo que guardar reposo. Ahora me acicalé para comunicarme con ustedes, pero estos días no he estado así, eso sí, he estado trabajando, he estado muy pendiente de todos los asuntos públicos, en particular de la pandemia”, indicó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, de 67 años, informó el domingo 24 de enero que había dado positivo a Covid-19, por lo que permanecería en aislamiento mientras que un grupo de médicos, encabezados por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, estarían al pendiente de la evolución de su estado de salud.

