Contaminación ahoga a Nueva York por incendios forestales en Canadá

Nueva York y varios estados más de Estados Unidos amanecieron bajo una fuerte contaminación de humo naranja provocada por una ola de más de 150 incendios forestales en Canadá.

Las autoridades advirtieron a los residentes de ambos países sobre los riesgos a la salud que puede provocar el humo naranja que “ahoga” a Nueva York y otras 12 ciudades que van desde Vermont hasta Carolina del Sur, así como Ohio y Kansas en el Medio Oeste.

Estados Unidos alertó a sus residentes que la contaminación de este miércoles 7 de junio podría superar los niveles nocivos para la salud y dificultar la respiración de alrededor de 55 millones de personas.

Tan solo en Filadelfia se reportó un AQI de 205, lo que se clasifica como “muy insalubre”. Nueva York presentó un AQI de 155 y Connecticut 171. La Gran Manzana se posicionó como la ciudad con más contaminación atmosférica del mundo.

Además del humo naranja, el ambiente en las regiones afectadas olía a madera quemada y dificultaba la respiración, además el sol apareció como un “pequeño disco naranja brillante”, indicaron algunos residentes.

Nueva York se llena de humo naranja por contaminación

Los rascacielos de la ciudad de Nueva York, que se pueden ver a kilómetros de distancia en un día despejado, se volvieron casi invisibles, debido al humo naranja de la contaminación.

El alcalde Eric Adams pidió a los habitantes limitar sus actividades al aire libre y solicitó a las autoridades medioambientales emitir un aviso sanitario en la ciudad.

Los incendios forestales en Canadá son comunes en las provincias occidentales del país, sin embargo, están experimentando la peor temporada en su historia e inusualmente temprano.

Un día antes, Ottawa, capital de Canadá, también presentó humo naranja y la calidad del aire era categoría 10, considerado de “riesgo muy alto” por el Índice de salud de la Calidad del Aire del país.

