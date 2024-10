Madre desesperada pide el regreso de sus hijos sustraídos por su padre en Nueva Zelanda

Cat, madre de tres niños desaparecidos en Nueva Zelanda, está en un punto límite. Han pasado casi tres años desde la última vez que vio a sus hijos: Amber, Maverick y Jada, de 5, 6 y 8 años en aquel entonces.

Los pequeños fueron sustraídos por su propio padre, Thomas Phillips, quien desde entonces ha evadido a las autoridades del país en el continente de Oceanía.

“Estoy aquí ante ustedes, rogándoles que me ayuden a traer a mis bebés a casa”, dijo Cat en un video donde realiza un llamado desesperado. “Son solo niños inocentes. No merecen ser tratados de esta manera. No merecen la vida que se les está brindando ahora mismo”, aseveró.

¿Dónde está Thomas Phillips con los niños raptados en Nueva Zelanda? Cámaras lo captan en VIDEO

Desde el día de la desaparición, la policía de Waikato, en Nueva Zelanda , ha estado tras la pista de Thomas Phillips. A pesar de los esfuerzos, hasta ahora no han logrado dar con su paradero, aunque han habido avistamientos esporádicos del fugitivo.

En cámaras de seguridad, al sujeto se le ha visto en una tienda, intentando bloquear otras cámaras, y robando un banco, presuntamente con la ayuda de su hija mayor, quien ahora tiene 11 años.

El detective Andrew Saunders, quien está a cargo de la investigación, aseguró que se ofrecerá inmunidad procesal a cualquier persona que haya ayudado a Thomas Phillips y colabore con las autoridades para resolver el caso.

Policía de Nueva Zelanda ofrece recompensa por Thomas Phillips

El video más reciente, grabado en la región donde se filmaron las películas de El Señor de los Anillos y El Hobbit, muestra a cuatro personas caminando en un denso bosque.

Uno de ellos es Thomas Phillips, identificado por su ropa de camuflaje y su barba larga. La policía ha ofrecido una recompensa de 48 mil dólares neozelandeses (945 mil pesos) para cualquier persona que pueda brindar información clave sobre el paradero de Phillips y los niños.

La búsqueda continúa mientras la madre de Amber, Maverick y Jada, sigue atrapada en la angustia y la incertidumbre, esperando que algún día sus hijos vuelvan a casa.