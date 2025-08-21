Certificado médico para la SEP: Dónde obtenerlo gratis en CDMX para el regreso a clases 2025

Con el regreso a clases a la vuelta de la esquina, miles de padres y madres de familia en la CDMX inician la carrera para cumplir con todos los requisitos solicitados por la Secretaría de Educación Pública (SEP). Uno de los más importantes es el certificado médico escolar, un documento que garantiza que los estudiantes pueden participar en actividades físicas de forma segura. Para apoyar la economía familiar, el gobierno de la ciudad y diversas alcaldías han lanzado jornadas especiales para expedirlo de manera gratuita.

¿Dónde conseguir el certificado médico escolar gratis? Centros DIF en las 16 alcaldías

La vía más accesible para la mayoría de los capitalinos es a través del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).



¿Cuándo? A partir del martes 19 de agosto de 2025 .

A partir del . ¿Dónde? En los 53 Centros DIF distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

En los distribuidos en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. ¿Cómo funciona? El personal médico realizará una valoración general de salud a los menores (revisión de peso, talla, vista y signos vitales) antes de emitir el documento oficial.

Se recomienda ubicar el Centro DIF más cercano a tu domicilio y acudir con anticipación para evitar largas filas.

Jornadas Especiales por alcaldía: Fechas y lugares clave

Además de la opción del DIF, varias alcaldías han organizado sus propios programas para facilitar el trámite. Aquí te dejamos las confirmadas hasta el momento:

Gustavo A. Madero: Clínicas y dispensarios

La alcaldía Gustavo A. Madero pone a disposición de sus habitantes diversas clínicas y centros médicos para la expedición del certificado. Los lugares confirmados son:



Clínica Médica y Odontológica San Juan de Aragón

Clínica Médica y Odontológica Cuautepec

Clínica Dental y Dispensario Médico Tlacos

Clínica Médica Dental Progreso Nacional

Clínica Médica Dental Loreto Fabela

Servicio de Medicina Preventiva en la explanada de la alcaldía (consulta fechas específicas en sus redes sociales).

Magdalena Contreras: Jornada de Salud

Esta alcaldía ofrecerá una jornada especial en una fecha y ubicación única, ideal para quienes viven en la zona.



Fecha: Miércoles 20 de agosto de 2025 .

. Lugar: Explanada de la Alcaldía en San Nicolás Totolapan.

Iztapalapa: Feria de Regreso a Clases 2025

La alcaldía Iztapalapa integrará la emisión de certificados médicos dentro de su gran Feria de Regreso a Clases, que se llevará a cabo en distintas colonias.



Fechas de la feria: Del 18 al 30 de agosto de 2025 .

Del . Lugares: La feria será itinerante. Se recomienda a los padres de familia estar atentos al calendario oficial que la alcaldía publicará en sus redes sociales para conocer la fecha y ubicación exacta que corresponde a su colonia.

¿Por qué la SEP pide certificado médico?

Más allá de ser un trámite obligatorio, el certificado médico cumple un papel fundamental en la protección de la salud de los estudiantes. Este documento permite a los docentes y al personal educativo conocer el estado de salud general del alumno, identificar posibles limitaciones físicas y, sobre todo, prevenir riesgos durante las clases de educación física o actividades recreativas en el plantel.