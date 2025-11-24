¿Qué dijo la presidenta Claudia Sheinbaum en su mañanera hoy 24 de noviembre?
"Hay mucha relación con Honduras"
La presidenta dijo que con su homóloga de Honduras platicará sobre los temas relevantes de América Latina y aclaró que "hay mucha relación con Honduras".
Visita de presidenta de Honduras
La presidenta mencionó que mañana visitará México la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. Se recibirá y después se tendrá una serie de encuentros, finalmente se emitirá un comunicado en conjunto.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.