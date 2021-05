Emiten orden de arresto contra Marilyn Manson por... ¿escupitajo?

Marilyn Manson sumó un nuevo problema contra la justicia, después de que se destaparan demandas por abuso sexual y maltrato, ahora llega una orden de arresto emitido por la Policía de New Hampshire, por un escupitajo.

De acuerdo con medios especializados, todo comenzó en agosto de 2019, cuando el polémico intérprete ofreció un concierto en el Bank of New Hampshire Pavilion. Testigos afirman que los hechos ocurrieron tras bambalinas, cuando Marilyn Manson “escupió y disparó sus mocos” a un camarógrafo, cuya identidad no ha sido revelada.

En octubre de 2019, la policía local emitió una orden de arresto contra el cantante por dos cargos delito menor, que porían significar una condena en prisión de hasta un año y una multa de 2 mil dólares.

El agente Burpee, jefe del departamento de policía de New Hampshire, informó que decidieron hacer públicas las acusaciones con la intención de obtener alguna respuesta de parte de Marilyn Manson o su equipo legal, pues desde entonces, el rockero no ha regresado al estado y no ha tenido interés en responder a la justicia, pues se le ha recalcado en varias ocasiones sobre la orden de arresto en su contra.

“Hemos intentado borrar la orden judicial desde que se emitió, pero no ha dado respuesta. En vista de las acusaciones recientes, queremos ver si el cantante comienza a ocuparse de sus asuntos”, afirmó el agente.

Por su parte, Howard King, miembro del equipo legal de Marilyn Manson, respondió en un correo electrónico su disconformidad con las acusaciones, afirmando que no existen pruebas de que la presentación del cantante haya causado daños.

“No es ningún secreto para cualquiera que haya asistido a un concierto de Marilyn Manson: le gusta ser provocativo sobre el escenario, específicamente frente a las cámaras.

“Este reclamo por un delito menor se llevó a cabo después de que recibimos una demanda de parte de un camarógrafo del lugar por más de 35 mil dólares, luego de que una mínima cantidad de saliva entró en contacto con su brazo”, declaró el abogado.

Además, King añadió que solicitaron pruebas de los supuestos daños sin recibir alguna respuesta, y tachó las acusaciones de “ridículas”.

Marilyn Manson acumula demandas

El polémico intérprete tiene una larga lista de pendientes ante la justicia, luego de que la actriz Evan Rachel Wood, su ex pareja, acusara a Manson de abuso doméstico, violación y agresión.

En una primera instancia, el polémico cantante desmintió las afirmaciones de la actriz, señalando que todas sus relaciones han sido consensuadas.

Posteriormente, Esmé Bianco, actriz que participó en “Game of Thrones”, presentó una demanda contra Marilyn Manson por asalto y agresión sexual.

Finalmente, apenas la semana pasada, Ashley Walters, su ex asistente personal, también presentó una denuncia en el Tribunal Superior de Los Ángeles por agresión sexual, acoso y violencia física.

