“Mina” vuelve a rugir: la osezna gana peso y esperanza tras ser rescatada del Zoológico La Pastora

La historia de "Mina", la pequeña osa negra americana, comienza a escribirse con un tono distinto. Luego de semanas marcadas por la incertidumbre y el señalamiento por presunto maltrato, hoy su evolución médica ofrece una bocanada de esperanza. A dos meses de haber sido trasladada del Zoológico La Pastora a la Fundación Invictus, en Pachuca, Hidalgo, la osezna ha alcanzado los 42 kilos, lo que representa una recuperación de 12 kilos desde su ingreso al centro de rescate.

El avance fue dado a conocer a través de redes sociales por Erika Ortigoza, fundadora de Invictus, quien no ha ocultado su emoción al documentar el proceso diario de "Mina", a quien define como “un símbolo de inocencia y ternura”. Cada publicación se ha convertido en un termómetro del estado de salud de la osezna y en una muestra del impacto que puede tener la atención especializada cuando se aplica de forma oportuna.

La osezna "Mina" se recupera con dieta

Parte fundamental del progreso de "Mina" ha sido su nueva alimentación. Bajo supervisión veterinaria, la osa sigue una dieta tan rigurosa como abundante, diseñada para fortalecer su organismo y ayudarla a recuperar masa corporal y energía.

En una de sus jornadas más exitosas, el equipo médico registró un consumo que refleja la mejoría de su apetito : 9.5 latas de alimento especializado, 2.5 kilogramos de manzana, 1.5 kilogramos de tunas, 250 gramos de miel de abeja pura, además de suplementación y medicación completa. Este régimen no solo busca aumentar su peso, sino estabilizar sus sistemas internos tras el deterioro severo con el que llegó a Invictus.

La osa "Mina" recibe atención de veterinarios de élite y apoyo internacional

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ha informado que el tratamiento de "Mina" está a cargo de un equipo multidisciplinario de veterinarios de alto nivel. Entre ellos destaca la participación de un especialista en medicina biorreguladora proveniente de Colombia, quien viajó exclusivamente para monitorear los sistemas biológicos de la osa y asegurar que su evolución sea integral y sostenida.

Aunque el pronóstico médico continúa siendo reservado debido a la complejidad del caso inicial, el aumento de 12 kilos es considerado el indicador más sólido de que Mina está respondiendo al tratamiento y luchando por una segunda oportunidad de vida.

La rehabilitación de "Mina" también ha incluido estrategias de enriquecimiento ambiental. Coincidiendo con fechas simbólicas, la osezna recibió “regalos” de los Reyes Magos, una dinámica implementada por la fundación para estimular su curiosidad, reducir el estrés y fomentar comportamientos naturales.

Contexto del caso Mina y el Zoológico La Pastora

El 25 de septiembre de 2024, la Profepa inició una investigación contra el Zoológico La Pastora , en Guadalupe, Nuevo León, para deslindar responsabilidades por la presunta negligencia en el manejo de una osa negra americana en delicado estado de salud.

El ejemplar se encontraba bajo resguardo de una Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMA) desde febrero de 2023, cuando fue trasladado del Rancho María Luisa, en Mina, Nuevo León. Tras una inspección conjunta entre Profepa, la Secretaría de Medio Ambiente de Nuevo León y personal del zoológico, se constató el grave deterioro físico de la osa.

El 3 de octubre, las autoridades clausuraron temporalmente el Parque Zoológico La Pastora tras comprobar irregularidades severas en el trato hacia animales silvestres. "Mina" presentaba lesiones en la piel, deficiencias nutricionales, mal manejo médico y leptospirosis, una enfermedad que afecta órganos vitales y puede transmitirse a humanos. Además, no existían registros de tratamientos ni protocolos médicos en su expediente, lo que agravó el caso.

