VIDEO: Así fue el rescate y traslado de la Osa Mina del zoológico La Pastora, NL

El Zoológico La Pastora informó este sábado 27 de septiembre que la osa conocida como “Mina” fue trasladada a la Fundación Invictus, un centro especializado en el cuidado de fauna silvestre.

El traslado representa un paso crucial para la recuperación de la cría, quien se encontraba en condiciones delicadas y requería atención médica especializada que ahora podrá recibir.

¿Cómo fue el traslado de la osa Mina en Nuevo León? El video completo

La mudanza de “Mina” se realizó bajo estrictos protocolos de seguridad y manejo, cumpliendo con los criterios establecidos por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). El equipo del zoológico participó activamente en la logística, asegurando que la osa llegara sin contratiempos y priorizando siempre su bienestar.

PROFEPA confirmó que el traslado por vía aérea fue exitoso, destacando que la osa se encuentra de buen ánimo y ahora está acompañada por veterinarios de la Fundación Invictus.

Además, un especialista en medicina biorreguladora de Colombia colabora en su tratamiento y recuperación, lo que garantiza que “Mina” recibirá atención integral.

Fundación Invictus, un hogar para la recuperación

De acuerdo con el comunicado oficial, la Fundación Invictus es reconocida por brindar atención integral a animales en condiciones críticas, lo que permitirá a “Mina” mejorar su calidad de vida.

🐻💚 Informamos que la osa Mina ya está en las instalaciones de Fundación Invictus, en Hidalgo.



Su traslado por vía aérea fue exitoso, está de buen ánimo y ya se encuentra acompañada por el equipo de veterinarios de la Fundación. Además, colabora en su atención un especialista… pic.twitter.com/VpOLy6E8JA — PROFEPA (@PROFEPA_Mx) September 28, 2025

Este centro especializado se encargará de cubrir todas sus necesidades médicas y de manejo, asegurando que la osa tenga un entorno adecuado y seguro para su recuperación.

Suspenden a coordinador del zoológico La Pastora tras caso Osa Minera

El traslado de “Mina” también derivó en consecuencias administrativas. El director general del Parque Fundidora, Jean Joseph Léautoud, anunció que Gustavo Sepúlveda, coordinador general del zoológico La Pastora, fue separado de su cargo tras una investigación.

Según la información oficial, se determinó que el personal del zoológico pudo haber hecho más por la cría antes de su rescate.

El caso de la osa Mina, así fue expuesta su mala salud en redes sociales

La situación de “Mina” salió a la luz gracias a la activista Cristina Marmolejo, quien denunció presunto abandono y maltrato hacia los osos del zoológico a través de redes sociales. Su denuncia permitió que las autoridades actuaran, dando inicio a un proceso que culminó con la protección y traslado de la osa a un lugar seguro.

Con este movimiento, “Mina” inicia una nueva etapa de su vida, sin dolor y bajo cuidado especializado, mientras las autoridades y la sociedad permanecen atentas a su recuperación.