Ozzy Osbourne ingresa a cirugía en un hospital de EU

Este 13 de junio, Ozzy Osbourne, cantante de la banda de heavy metal Black Sabbath, ha sido sometido a una operación en un hospital de Los Ángeles, Estados Unidos.

Se desconocen los detalles de la intervención quirúrgica, aunque el mes pasado en una entrevista realizada por la revista Classic Rock, Ozzy Osbourne comentó que aún luchaba por las lesiones sufridas en un accidente de cuatrimoto que tuvo en 2003.

En 2013, Ozzy Osbourne dijo "cuando me bajé de la cuatrimoto hace unos años, mi corazón se detuvo dos veces camino al hospital. Debo tener siete vidas como un gato", habían pasado 10 años del accidente.

Ozzy Osbourne, también conocido como el "Príncipe de las tinieblas", agregó en la entrevista, que esperaba a ser operado del cuello, porque no podía caminar muy bien y diario tenía terapia fisica.

La semana pasada Sharon Osbourne, esposa de Ozzy Osbourne desde hace 40 años, dijo en su programa de chat de Reino Unido, "The Talk", que viajaría a Los Ángeles, Estados Unidos para estar estar con él.

Seguidores a la expectativa

Ozzy Osbourne, fue vocalista de la banda de heavy metal Black Sabbath, la cual se formó en 1968 en Birmingham, Reino Unido, estuvo integrada por el guitarrista Tony Iommi; el bajista Geezer Butler y el baterista Bill Ward.

Como integrante de Black Sabbath y como solista, Ozzy Osbourne ha marcado generaciones, "él me ayudó mucho en mi vida, para bien y para mal. Fui hasta Inglaterra a verlo y lo haría de nuevo, comentó Debbie Nichols, seguidora de Ozzy Osbourne.

Además le desearon lo mejor, "lo vi antes y todavía está bien, pero le deseo lo mejor", dijo Phil Pedroza un gran fanático de Ozzy Osbourne, quien platicó la influencia que ha tenido él músico en su vida, "me ayudó a superar momentos difíciles durante mi tiempo de guerra en el extranjero. Su música me ayudó y a olvidar todas las cosas que quería olvidar."

Su vida entre accidentes y sueños

"Sigo pensando que me despertaré y descubriré que todo ha sido un maldito sueño. Es simplemente increíble", platicó Ozzy Osbourne en una entrevista que dio en 2013.

En 2003, Ozzy Osbourne tuvo un accidente en cuatrimoto cuando recorría su finca de la campiña inglesa, se fracturó ocho costillas y una vértebra del cuello.

En 2019, se cayó, lo que empeoró las molestias en cuello, hombros y espalda que ya padecía por accidente en cuatrimoto y fue sometido a su primera cirugía de cuello.

Ozzy Osbourne tiene 73 años, en abril de este año dio positivo a Covid-19, se recuperó satisfactoriamente.

