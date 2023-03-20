¿Preparo la maleta? Estos países tienen el mejor salario mínimo del mundo

Diversos países del mundo tienen legislaciones que permiten un salario mínimo a los trabajadores. Sin embargo, no en todas las naciones los colaboradores tienen la misma cantidad de sueldo mínimo asegurado.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define un salario mínimo como la cantidad mínima de remuneración que un empleador está obligado a pagar a sus asalariados por el trabajo que éstos hayan efectuado durante un periodo determinado. La OIT aclara que esa cantidad no puede ser disminuida a pesar de convenios colectivos o individuales.

#NoEstorben | Cuando una construcción es clausurada porque no se le dio #mordida a las autoridades, los más afectados son los trabajadores de obra que se quedan sin percibir un #salario



Las peores pesadillas son la #tramitología y la #corrupción @FedericoAnayaD1 nos cuenta pic.twitter.com/DWVp928q1Q — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 15, 2023

La finalidad de que exista un pago mínimo por las labores es proteger a los trabajadores de remuneraciones bajas de forma indebida. Además, esto ayuda a garantizar que todos los que tengan empleo gocen de una “justa distribución de los frutos del progreso”, considera la OIT.

La cantidad de sueldo puede variar debido a las propias legislaciones internas, poder adquisitivo e inflación, entre otros factores. Además, no siempre un salario mínimo cubre las necesidades de las personas.

¿Cuántos países tienen un salario mínimo?

De acuerdo con un análisis hecho por el Foro Económico Mundial, aproximadamente 266 millones de personas en el planeta reciben menos de un salario mínimo, ya sea porque no les corresponde recibirlo o porque los patrones no cumplen con este pago.

De acuerdo con la OIT, al menos 92% de los países miembros pagan alguna clase de pago mínimo, es decir, 167 naciones de las 182 que lo conformaban en 2015 tiene un pago de este tipo contemplado en su legislación.

Algunas naciones no tienen un salario mínimo definido debido a que alegan que esto aumentaría los costos laborales de las empresas, lo que generaría una escalada de precios en los productos e inflación. Sin embargo, diversas naciones ya han implementado esta medida con el fin de reducir la desigualdad y dar un pago justo a los trabajadores por los servicios prestados.

#Finanzas | ¡Ya es 2023... por lo que ya incrementó el salario mínimo! Incrementó un 20%, lo que quiere decir que serán mil 52 pesos adicionales al mes para los trabajadores que perciban el #salariomínimo.



Reporta @_otomartinez

en Hechos #PrimeraLínea. pic.twitter.com/2oJyDh23br — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 2, 2023

¿Qué países tienen el mejor salario mínimo?

Según un análisis del portal WageInficator.org, algunos de los países que tienen los salarios mínimos más altos del planeta, expresados en dólares americanos por hora, son:

Luxemburgo: Su salario mínimo de 15.87 (284.41 pesos mexicanos) resulta en el más alto en el orbe. Cabe destacar que esto sólo aplica a trabajadores calificados mayores de 18 años, ya que los más jóvenes o sin conocimientos cobran una suma menor.

Australia: La nación del continente de Oceanía tiene un salario mínimo de 14.97 (281.49 pesos mexicanos).

Nueva Zelanda: 13.41 (252.16 pesos mexicanos) para adultos de 16 años o más. Los menores de edad deben laborar para un mismo patrón por seis meses para alcanzar este salario.

Países Bajos: 10.27 (193.11 pesos mexicanos) para trabajadores de tiempo completo.

Reino Unido: 11.43 (214.92 pesos mexicanos) para quienes tengan 23 años o más.

Francia: 10.71 (201.39 pesos mexicanos), salvo para aprendices, quienes aumentarán sus ingresos con base en un sistema escalonado.

Alemania: 10.59 (199.13 pesos mexicanos) para trabajadores mayores de 18 años, salvo becarios, aprendices y quienes trabajan por su cuenta.

En contraste, cabe recordar que el salario mínimo aplicable en la mayor parte de México es de 207.44 pesos al día y 312.41 en la zona libre de la frontera norte, lo cual, si asumimos una jornada de 8 horas, resultaría en un pago mínimo por hora de 25.93 pesos y 39.05 pesos, respectivamente.

La OIT señala que un salario mínimo no basta para reducir la desigualdad, sino que debe ser considerado como un complemento de otras políticas sociales, como fomento al empleo, transferencias sociales y creación de entornos para el desarrollo de empresas.

