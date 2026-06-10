Plantón de la CNTE en Oaxaca obliga al cierre de negocios; alertan hasta de riesgos a la salud

Los comerciantes del Centro Histórico de la capital de Oaxaca alertan que las protestas y bloqueos instalados por trabajadores de la salud e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ya generan efectos económicos y sanitarios en las calles aledañas.

¿Qué calles están cerradas por las protestas de la CNTE en Oaxaca?

Empresarios en las calles J. P. García e Hidalgo de la capital oaxaqueña reportan una caída sostenida de clientela, cierres de negocios y preocupación por riesgos de contagio que ahuyentan a visitantes.

Comerciantes alertan por focos de infección y pérdidas económicas en el Centro Histórico

Treysi Villanueva, comerciante en la zona, declaró a las cámaras y micrófonos de Azteca Noticias que su negocio está bloqueado, por lo cual los clientes no pueden ingresar, “ya que les preocupa el foco de infección que puede haber” debido al plantón de integrantes de la CNTE.

Otro comerciante, Juan Gabino, destacó el impacto económico acumulado por estas manifestaciones, ya que, a pesar de no tener clientela, deben pagar rentas y servicios.

Negocios en Oaxaca cierran definitivamente tras tres semanas de bloqueos

En los últimos meses, los dueños de locales en el área reportan al menos cinco negocios que cerraron definitivamente, atribuyendo la decisión a la prolongación de los bloqueos y la pérdida sostenida de clientela. Los afectados hacen un llamado directo al gobierno estatal para que intervenga y atienda las demandas de ambos sectores en conflicto: trabajadores de salud y maestros.

Treysi Villanueva pidió una pronta resolución: “Que los maestros y los que están aquí bloqueando lleguen a un acuerdo, porque no solo están afectando al estado, están afectando a nuestra economía”.

Las movilizaciones en Oaxaca ya llevan su tercera semana, mientras que los comerciantes exigen medidas claras para reactivar el comercio y garantizar la movilidad y la salud pública en el centro de la ciudad.