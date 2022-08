Pedida de mano en pleno partido de beisbol se vuelve viral

Una original pedida de mano se volvió viral este fin de semana, pues ocurrió en pleno partido de beisbol entre Pericos de Puebla y Diablos Rojos del México.

Los protagonistas de la propuesta de matrimonio son Ivonne y Francisco, trabajadores del estadio de los Diablos Rojos y el emotivo momento se viralizó rápidamente en TikTok.

Fue el pasado sábado 20 de agosto: se disputaba el primer juego de la Serie de Zona Sur, temporada 2022, de la Liga Mexicana de Beisbol.

Cerca de 13 mil aficionados abarrotaban el estadio “Alfredo Harp Helú" cuando Ivonne Enríquez se acercó al dugout para realizar la limpieza.

“Ivonne, ¿me escuchas? Tenemos un mensaje importante para ti”, se escuchó en el sonido local.

@diablosrojosmx Yo también quiero vivir ese sueño señor Pool 💍 ♬ sonido original - DiablosRojosMX

Poco después apareció Francisco Guevara, quien frente a todos los aficionados, se arrodilló ante a su novia para mostrarle un anillo de compromiso y preguntarle si quería casarse con él. La emoción hizo que la joven soltara la escoba:





“Estaba nerviosísima, no sabía ni qué hacer, ni nada, pensé que era un sueño”, confiesa Ivonne a Fuerza Informativa Azteca.

Después de responder el anhelado “sí" y dejarse poner el anillo, el público estalló en aplausos mientras los novios se fundían en un emotivo abrazo, rodeados por “Rocco” y “Roccy”, mascotas del equipo.

“Cuando ya me dio el sí, yo sentí bonito, me sentí alegre, sentí mucha felicidad”, recuerda Francisco.

Aunque ha habido otros casos de pedida de mano en la casa de los Diablos Rojos, es la primera vez que la historia de amor la protagonizan trabajadores del estadio.

Pide matrimonio durante un partido de los Diablos Rojos del México

¿Cómo se conocieron los protagonistas de la pedida de mano del estadio de beisbol?

La historia de amor entre Ivonne y Francisco comenzó en octubre de 2021, cuando se conocieron en plena calle.

“Estaba llorando en la banqueta y pasó... y me puse a platicar con él, me dice ¿estás bien amiga? Sí... Me desahogué, lo abracé", recuerda la joven.

Ivonne vivía un momento difícil y Francisco apareció en el momento justo; después de escucharla y consolarla, le ayudó a conseguir trabajo y se convirtió en su mejor amigo.

“Ivonne es muy linda, muy amable, sincera, buena compañera... me sabe tratar y me ha hecho un hombre diferente”, asegura el novio.

Por ello, hace un mes, decidió proponerle matrimonio: después de comprar el anillo de compromiso con sus ahorros, comenzó a planear una pedida de mano que resultara inolvidable.

Fuerza Informativa Azteca El anillo de compromiso con el que Francisco propuso matrimonio a Ivonne

Como ambos son fanáticos del béisbol, se le ocurrió pedirle matrimonio en el estadio. Para ello recurrió a sus jefes y compañeros.

El equipo de los Diablos Rojos compartió el momento en su cuenta de TikTok, que de inmediato se volvió viral. Tanto, que varios aficionados decidieron apoyar a la pareja:

“Una familia va a regalarles alimentos para 100 personas el día de su boda... (Otras personas) me piden hacer contacto porque les van a regalar su Luna de Miel”, explica Angélica Martínez, coordinadora de Marketing y Eventos del equipo.

La boda está planeada para el próximo 17 de diciembre y los novios están felices y emocionados.

Fue una tarde redonda, pues además de la famosa pedida de mano, los Diablos Rojos derrotaron 10 a 6 a los Pericos para ligar su decimoprimera victoria consecutiva y ponerse 1-0 arriba en la serie.