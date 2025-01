Dos años desaparecidas: Tras pelea por ir al pediatra, le arrebatan niñas a su madre en Puebla

Ana Karen Rodríguez es una madre buscadora en Puebla , lleva dos años buscando a sus tres niñas desaparecidas. Tras sostener una discusión con el que era su esposo en noviembre del 2022, provocó que las diferencias terminaran en la desaparición de sus tres hijas: Madison Scarlett, Erika Aitana e Ivana.

En meses recientes, su esposo y los padres de su expareja ya fueron detenidos en Cholula, Puebla, al mismo tiempo, se han realizado 30 cateos; no obstante, las pequeñitas, no aparecen.

¡Urgente! Madison Scarlett, Erika Aitana e Ivana desaparecieron en Puebla; ¿Qué es lo que se sabe?

En entrevista en Hechos AM con Otoniel Martínez, Vaitiare Mateos y Leo Arriaga, Ana Karen Rodríguez narra que detonó con la desaparición de las tres menores en la capital poblana.

“Este viacrucis inicia en el 2022, por un tema de que el papá no quería que llevara a la niña con un pediatra, pero yo acudo con el pediatra, pues la niña tenía una secuela pos-COVID, entonces, él al ser médico, mencionaba que lo único que él quería, era poder atender a la niña, yo no la podía llevar con nadie; sin embargo, al ver que le estaba dando medicamento caducado a la niña, yo acudo al médico; llega, ve la receta y es ahí donde inicia el pleito: de quién tenía la autorización o quién había autorizado para llevar a la niña con un personal médico que no tenía que ser; que solamente él la podía atender.

Investigaciones, únicamente realizadas por familiares, Fiscalía y Comisión de Desaparecidos, no le han dado seguimiento correcto

A pesar de que se logró detención de los tres implicados en la desaparición, la Fiscalía y la Comisión de Desapariciones del Estado no han realizado más cateos para dar con el paradero de las menores, todos se han llevado a cabo por parte de la madre buscadora y sus abogados; todo esto, a pesar de tener indicios de dónde pudieron estar.

“Realmente, la Fiscalía, a pesar de que en una de las detenciones que se realizó, donde uno de los abogados dijo que las niñas se encontraban en tal domicilio, no dio ninguna orden de cateo, a pesar de que uno de los abogados dijo, ‘sí, ahí están’.

“Hemos llevado 30 cateos, de los cuales, todos han sido por parte de lo familiar. La Fiscalía no ha dado ninguno, la Comisión de Desaparecidos de Búsqueda, de igual manera, no ha realizado ningún acto de investigación para poder localizar a las niñas, mientras que, la Fiscalía de Desaparecidos entra en la misma investigación; podemos decir que todo el acto de investigación la hemos hecho con mis abogados para poder localizar a las niñas, pues un acto de investigación en sí, que fiscalía haya realizado, o alguna otra orden de aprehensión, no ha sido así, mucho menos cateos.

Ante la falta de apoyo por parte de las autoridades, comienzan a realizar una investigación privada

Ana Karen narró cómo, ante la falta de apoyo en cateos por partes de las autoridades, tuvo que frenar su vida cotidiana para convertirse de lleno en una investigadora que la impulse a dar con el paradero de sus hijas.

“Al principio, ni siquiera sabía por dónde empezar, ya que, pues al momento hacen 30 cateos, de los cuales, no se encontraban en ninguno de los domicilios, únicamente se encontraban pertenencias de las niñas, pero empiezo a ir a lugar por lugar, empiezo a recordar lugares que frecuentábamos, me paraba en la clínica en la cual trabajábamos, empiezo, incluso, hasta seguir a los familiares para poder dar con lugares que han sido, que sí hemos encontrado, pero, nuevamente, les dan el aviso y pues, es ahí donde no podemos localizar a las niñas”, explica la madre de las menores.

“Cuando se hace uno de los cateos que están autorizados por parte del juzgado familiar, llegamos al lugar, pero resulta, que incluso, personas que viven ahí en los alrededores, dicen que sí estuvieron ahí, pero hace un par de horas o días, se fueron y no han venido”, agregó.

A pesar de la detención de su expareja, Ana Karen señala que no descansará hasta dar con el paradero de sus tres pequeñas, mientras que la principal sospechosa, quien podría estar cuidando y ocultando a las menores, sería la nueva pareja sentimental y los hermanos del detenido.

“El juez de control que ha vinculado a Erick les ha autorizado miles de amparos para que se pueda aplazar esta situación y no podamos llegar a la audiencia intermedia; por lo que no hay una sentencia y no sabemos dónde están las niñas”, sentenció.