“Pensé que iba a morir”, entre suspiros, relató Alberto Juárez, policía de la Ciudad de México (CDMX), quien estaba a unos metros del lugar cuando se registró la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa.

“Pensé que iba a morir porque fue un instante, rapidísimo. Vi tanto gas, envolvió el gas todo alrededor, tanta cantidad, que cuando se ve el flamazo y se siente el golpe, el golpe adentro de la unidad, aunque yo estaba dentro de la patrulla, el golpe fue muy intenso”, son las palabras que, a un día de la explosión, el oficial compartió.

En medio de la tragedia en #Iztapalapa, una imagen conmovió a todo México: Doña Alicia, con el 90% del cuerpo quemado, logró salvar a su nieta de 2 años.



Una abuela, un policía y la solidaridad de desconocidos marcaron la diferencia.



Policía de CDMX sobrevive a explosión de pipa de gas en Iztapalapa

Fuerza Informativa Azteca (FIA) conversó con el policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quien recuerda que, una vez que terminó la explosión, su esposa lo acompañó al Seguro Social para que le sacaran radiografías y ver cuál era el estado de salud del oficial, quien estuvo cerca de ser alcanzado por las llamas. Y es que dichos estudios fueron necesarios, ya que, dijo, “sentía el pecho muy oprimido”.

"Pensé que iba a morir"



Voz del oficial Alberto Juárez, quien estaba a unos metros del lugar cuando explotó la pipa en el Puente de la Concordia, en #Iztapalapa, #CDMX



Impacto de explosión de pipa ‘sacudió' patrulla de CDMX

El oficial Alberto Juárez presenció el momento exacto de la explosión de la pipa en el Puente de la Concordia, al oriente de la CDMX. Él se encontraba circulando a un costado de la Autopista México-Puebla, pero de pronto escuchó un fuerte golpe.

En el lugar vio cómo una pipa se impactó contra un muro de contención, y en ese momento, se dio la vuelta “a toda velocidad” para empezar a auxiliar a las personas, pero en ese momento, no se imaginó que era una pipa de gas la que había chocado.

“Cuando me doy la vuelta y regreso, estando como a 200 metros de la pipa, empieza a salir mucho gas. Se crea una nube de gas enorme y yo lo que hago en ese momento, cuando veo la nube de gas, cerré los cristales y prendí el aire acondicionado al máximo, pongo la recirculación de aire y en ese momento se ve un flamazo, se escucha una fuerte explosión”, contó.

"Cuando abro la puerta se siente mucho calor"



Así lo declara ante las cámaras de FÍA el oficial Alberto Juárez tras presenciar el momento exacto de la explosión en el Puente de la Concordia, #CDMX



Pasajeros envueltos en llamas se acercaron a la patrulla

Alberto, dijo, aquella explosión hizo que la patrulla vibrara y que se apagara, además de que “todas las tolvas salen disparadas, como si un tornado hubiera pasado”. La visibilidad se complicó y no podía ver nada, pero al abrir la puerta sintió mucho calor en el ambiente, “como un horno”.

“Traía las torretas prendidas, enfrente de mí en esos momentos estaba un microbús incendiándose y gente que yo creo que estaba bajándose y venían caminando hacia mi unidad, todas envueltas en llamas”, contó.

Regresó a la patrulla y sacó un extinguidor para apagar las llamas que estaban quemándolos, y posteriormente, los movió hacia un muro de contención para ponerlas a salvo.