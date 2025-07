Hoy 22 de julio de 2025 será uno de los días más cortos en la Tierra. Desde siempre nos hemos acostumbrado a que cada día tiene 24 horas, pero en esta ocasión, no será por al menos un poquito, de acuerdo con los especialistas. No obstante, no es la primera vez que ocurre y seguirá pasando.

El pasado 10 de julio fue el día más corto del año, ya que duró 1.36 milisegundos menos que las 24 horas de siempre, según los datos del Servicio Internacional de Sistemas de Referencia y Rotación de la Tierra y el Observatorio Naval de Estados Unidos.

Además, el 5 de julio de 2024 fue el día más corto en los últimos 65 años, al contar con 1.66 milisegundos menos.

¿Cuándo será el día más corto del año?

Este martes 22 de julio de 2025 tendrá 1.34 milisegundos menos. Mientras que el siguiente día más corto será el 5 de agosto de 2025, cuando los especialistas pronostican que habrá 1.25 milisegundos menos en el día.

Cabe recordar que nuestro planeta da una vuelta en su propio eje cada 86 mil 400 segundos, es decir, 24 horas, con una variación de hasta un milisegundo, lo que significa 0.001 segundo. Para comparar, el parpadeo de un ojo dura alrededor de 100 milisegundos, por lo que estas variaciones no afectan nuestras actividades día a día.

No obstante, estos cambios en la duración del día sí pueden afectar a largo plazo a computadoras, satélites y sistemas de telecomunicaciones, por lo que la forma más precisa de medir el tiempo es por medio de relojes atómicos.

¿Por qué los días se están acortando?

La órbita de la Luna afecta la duración de los días, ya que la Tierra gira más rápido cuando la posición del satélite natural está más lejos del norte o el sur del ecuador terrestre.

Además, otra explicación es que en los últimos 50 años, el núcleo líquido de la Tierra también se ha desacelerado, en tanto que la corteza, es decir, la parte sólida donde estamos las personas, ha aumentado su velocidad en el mismo lapso.

Otra posible explicación es porque en verano, la Tierra gira más rápido por la desaceleración de la atmósfera por los cambios de las estaciones, debido a las variaciones en las corrientes de aire hacia el norte o el sur.

Por su parte, Leonid Zotov, experto en rotación terrestre de la Universidad Estatal de Moscú, asegura que para él no hay explicación sobre la aceleración de la Tierra, aunque la mayoría de “los científicos creen que se trata de algo interno de la Tierra. Los modelos oceánicos y atmosféricos no explican esta enorme aceleración, pero el futuro mostrará si es cierto”.