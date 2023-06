Esta es la sorprendente razón por la que las orcas no dejan de atacar barcos en España

En los recientes días se dio a conocer el momento en que unas orcas embistieron la flota de Ocean Fifty que pasaba por el estrecho de Gibraltar, uno de los sitios que más ataques han registrado en los últimos meses, por esta razón, los especialistas marítimos se dieron a la tarea de investigar las causas.

Daniel Kriz, es un experimentado capitán en mares abiertos, principalmente, en el Mediterráneo, lugar en el que sufrió un ataque de orcas en 2020, esto le sirvió para analizar cómo actúan las especies marinas y subrayó que trabajan en grupos coordinados de al menos 15 animales que han hundido tres embarcaciones.

“Eso ocurrió dos veces, y la segunda vez nos dimos cuenta de que teníamos dos orcas debajo del barco, arrancando el timón a mordiscos. Eran dos juveniles, y las adultas estaban dando vueltas, y me pareció que estaban vigilando esa acción”, comentó Kriz

¿Qué teorías existen sobre los ataques de las orcas a los barcos en España?

En los últimos años se han registrado más de 500 interacciones entre orcas y barcos, lo que generó alertas en los distintos puntos marítimos y una investigación por parte de la bióloga marina de la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos, Mónica González, quien realizó dos teorías que podrían explicar por qué han aumentado los ataques.

A pesar de no tener en claro qué motiva a las orcas a atacar, se percataron que en la mayoría de los incidentes no lesionan a los tripulantes, por este motivo consideran que se sienten atraídas por el barco, la forma en que se mueve, es lo que les despierta curiosidad en los animales marinos.

“Se sienten atraídas por el timón, porque está construido para ser móvil y descubrieron que si lo empujan hacia un lado pueden hacer grietas en el casco, y eso es lo que se cree que es la causa del hundimiento de algunos de estos barcos”, dijo González.

Por esta razón, las autoridades recomiendan que cuando crucen el estrecho de Gibraltar (el más atacado) y se reporte la presencia de orcas apaguen el motor y bajen las velas, de esta manera podrían reducir los riesgos de ataque; uno de los marinos que ha estado presente en los ataques subrayó en ninguna ocasión sintió una agresión, sólo golpeaban los timones.

“No creo que se trate de un comportamiento agresivo y desde luego no hacia los humanos. Básicamente juegan con los timones hasta que se los quitan (...) Podían vernos, les estábamos filmando y fotografiando desde el barco y no hubo ninguna interacción por ninguna de las partes. No golpearon el barco en ningún otro sitio. Solo los timones”, agregó uno de los capitanes.

Otra de las teorías que alimentan los ataques a los barcos de España es la forma en que adoptan los comportamientos de otros miembros de su familia, lo ejemplificaron con una orca que en el siglo pasado transportaba salmones muertos en la cabeza, al poco tiempo las demás hacían lo mismo.

“Las he visto nadar con una medusa en la nariz durante un tiempo. También las he visto golpear pequeñas aves marinas desde la superficie del agua, que luego no se comen. También juegan entre ellos”, argumentó la bióloga marina.

🚨 | ATENCIÓN: Una orca llamada Gladis, presuntamente traumatizada tras un choque con un barco, está enseñando a otros orcas a atacar yates cerca de Gibraltar.



Ya han afectado tres embarcaciones, hundiéndose dos de ellas. pic.twitter.com/8s69sILbF7 — Última Hora Noticias (@UltimaHoraNo) May 27, 2023

Relacionan a la ballena Gladis con los ataques en Gibraltar

Al formular las hipótesis sobre los ataques de las orcas en el mar de España, los científicos recordaron a Gladis, la “ballena asesina” que atacó y hundió embarcaciones en Gibraltar, consideran que un traumatismo originó que realizara dichos actos.

Alfredo López, un investigador de la Universidad de Aveiro, considera que Gladis pudo haber caído en las redes de pesca y desde ese momento las orcas encuentran en la popa un motivo para acercarse e investigar la parte trasera de la embarcación

¿Qué hacer en el caso de interacción con orcas?

Las orcas son consideradas mamíferos marinos muy sociables, su velocidad es de 48 kilómetros por hora, y de acuerdo a la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la especie marina alcanza un peso de 11 toneladas y una longevidad de 90 años, pero ¿qué hacer si te encuentras a una mientras navegas?



Mantener la calma y actuar rápidamente

Bajar la velocidad y parar el motor

Quitar las manos de la rueda del timón

Apagar la sonda

Grabar a los animales para poder identificarlos

Cuando los animales se hayan ido, comprobar que el timón funciona

Solicitar remolque si hay avería

Pasar su contacto a especialistas en cetáceos para evaluar lo ocurrido

A pesar que no hay un motivo sobre los recientes ataques a las embarcaciones, consideran que no buscan hacer daño y también pidieron respeto por los ejemplares.