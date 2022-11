¿Cuál es el porcentaje de migrantes en México en 2022?

La Secretaría de Gobernación, a través de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), indica que durante el primer trimestre de 2022, la entrada regular de población nacional y extranjera a México vía aérea, marítima y terrestre registró un incremento de 148%, dentro del periodo antes mencionado en 2021.

De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, las personas migrantes “somos quienes, sin importar el motivo, salimos, transitamos o llegamos a un país distinto al nuestro, o a un territorio en donde antes no vivíamos o trabajábamos”. Esa definición incluye a quienes buscan:

Residir

Trabajar

Transitar

Visitar México

Sin importar si se encuentra de forma regular o irregular dentro del país, así como el tiempo que permanezca dentro des este.

Los datos anteriormente presentados son extraídos del documento ‘Estadísticas Migratorias. Síntesis 2022’, el cual muestra que el total de personas migrantes que ingresaron a México de enero a marzo de 2022 es de 8 millones 989 mil 647.

¿Cuál es el estado con más migrantes en México?

El mismo estudio también indica que Quintana Roo es el estado que más llegadas de personas migrantes tiene en lo que va de 2022, representando un porcentaje aproximadamente del 40% del total de arribos a México. Seguido por:

Ciudad de México con 19.7%

Jalisco con 11%

Baja California - 7.9%

Baja California Sur - 7.1%

Otras entidades - 13.7%

Segob Quintana Roo es el estado que más llegadas presenta con 3 millones 816 mil 264 personas.

La Secretaría de Gobernación también expone que ser una persona migrante no documentada no es un delito, dicho de otra forma, todos pueden transitar en México sin necesidad de tener un permiso de permanencia o de trabajo. De esta forma, la migración irregular solo puede ser una falta administrativa y, por lo tanto, no amerita una sanción penal.

El documento presentado por la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas (UPMRIP), contiene información sobre las y los migrantes respecto de: registro de entradas de personas extranjeras mexicanas; documentación y condición de estancia en México; extranjeras y extranjeros en condición migratoria irregular y devolución a su país de origen.