¡Ya está en México! Hernán “N”, presunto líder de La Barredora, será enviado al Altiplano

Ahora enfrentará la justicia en México. Hernán “N”, presunto líder del grupo criminal La Barredora, llegó a territorio nacional luego de ser detenido en Paraguay el 12 de septiembre pasado, ya que de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), no contaba con un ingreso ni estancia regular en ese país y era buscado aquí.

Se tiene previsto que el secretario de Seguridad de Tabasco en el gobierno de Adán Augusto sea ingresado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México. El vuelo en el que viajaba “El Comandante H”, como es conocido Hernán “N”, hizo una escala obligada en Colombia, donde no pudo salir de ese país debido al mal tiempo.

El líder de la organización criminal que opera en Tabasco arribó a México alrededor de las 11:00 horas, donde quedó a disposición de un juez de Almoloya.

Giran orden de aprehensión en México contra Hernán “N”

Este mismo jueves, se confirmó en México la existencia de una orden de aprehensión contra Hernández “El Comandante H” por delincuencia organizada, el mandamiento fue emitido por un juez federal.

🚨 Ya partió vuelo con Hernán Bermúdez Requena desde #Tapachula hacia el centro del país. Fue revisado por @INAMI_mx tras aterrizar procedente de Bogotá.



Se desconoce si será trasladado en la misma aeronave o en una de la Guardia Nacional al Altiplano.@pedrogerardo26 con el… pic.twitter.com/m6DgWokK6C — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 18, 2025

Avión que trasladó a Hernán “N” hizo escala en Bogotá

En un principio, la única pista que se tenía de su deportación se registró en el Aeropuerto Internacional de Tapachula, lugar que recibió el avión que trasladó desde Costa Rica, Hernán “N”, después de realizar una escala en Bogotá, Colombia.

La aeronave descendió frente a la Base Aéreo Naval de la Armada de México únicamente para realizar trámites migratorios y oficiales debido su ingreso a territorio mexicano.

Fuentes extraoficiales informaron que el detenido no descendería y que tras la recarga de combustible, continuaría su viaje al centro del país para ser ingresado al Centro Federal de Reinserción Social No 1 en el Estado de México.

Lujo y secreto: la vida oculta de Hernán Bermúdez en Paraguay

¿Qué hizo y de qué se le acusa a Hernán “N”, alias “Comandante H”?

Hernán “N” es señalado de ser el presunto líder de la organización criminal conocida como La Barredora, grupo relacionado con delitos como narcomenudeo y extorsión.

“El Abuelo”, como lo apodan también, cuenta con una orden de aprehensión otorgada en febrero del presente año, por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, en Tabasco, asimismo, cuenta con una Notificación Roja emitida por Interpol México el 17 de julio de 2025.

Por siete meses, estuvo prófugo y escondido en una residencia de un exclusivo fraccionamiento del Barrio Mariano Roque, cerca de Asunción. El presunto líder de La Barredora, organización criminal dedicada al narcotráfico, extorsiones, trata de migrantes y hasta el robo de combustible, tenía recursos para esconderse en una casa con alberca.

Tarjeta de crédito ayudó a dar con Hernán “N”, presunto líder de La Barredora

De acuerdo con Jalil Rachid, ministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay, dio a conocer que Hernán “N” fue detenido luego de que las autoridades tomaron conocimiento de movimientos bancarios de una tarjeta relacionada con el entorno del exfuncionario mexicano.

“Una tarjeta de crédito, que no estaba a nombre de él, sino vinculada a su entorno, es que empezó a tener movimientos financieros y económicos acá en Paraguay, y esa fue una señal importante por la cual las autoridades mexicanas también utilizaron para proveernos esa información y en definitiva poder dar con esa persona”, informó.