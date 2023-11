¿Se va? Omar Fayad es propuesto como embajador de México en Noruega

En redes sociales compartieron una carta del director general de Coordinación Política de la Secretarían de Relaciones Exteriores, Publio Rivero Rivas, en la que proponen al exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, como embajador de México en Noruega.

La carta fue dirigida al titular de la Unidad de Enlace de la Secretaría de Gobernación, Esteban Martínez Mejía para que sea entregada a la Mesa Directiva del Senado; este anuncio se da poco tiempo después de que renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI) tras militar por más de 35 años.

¿Qué dice la carta?

¿Por qué se fue Omar Fayad del PRI?

Cuando se despidió del partido tricolor, Omar Fayad acusó diferencias con algunos militantes al asegurar que no había espacio para dar una perspectiva crítica, además les pidió no mentirle a la población y enfocarse en lo que serán las elecciones 2024 en las que se elegirán senadurías, diputaciones federales y diversas gubernaturas, pues de no ser así no tendrán candidatos en 2024.

Fayad también negó que el Ejecutivo Federal le haya ofrecido un puesto en la estructura de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), como embajador en alguna de las sedes diplomáticas que tiene México en el mundo, como sucedió con algunos exgobernadores emanados del partido tricolor; meses después tiene sobre la mesa ser el próximo embajador en Noruega.

“Desafortunadamente, las actuales condiciones del partido son diferentes. Las posibilidades de participación política se han visto coartadas para los que siempre hemos pensando independiente y asumido puntos de vista que en un partido incluyente se deben de valorar y respetar”, se pudo leer.

¿Quién es Omar Fayad?

Oriundo de Zempoala, Hidalgo, Omar Fayad Meneses nació el 26 de agosto de 1962, como estudiante se tituló en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y realizó una maestría en Seguridad Pública y Ciencias Policiales. En su trayectoria político siempre se mantuvo al interior del PRI y en algún momento se volvió gobernador de Hidalgo, cargo que ocupó del 5 de septiembre del 2016 al 4 de septiembre del 2022.