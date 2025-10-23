En la 4T tienen tanta moral que les toco doble. En el sexenio de ya sabe quién repitieron hasta el cansancio que no era posible que Felipe Calderón desconociera lo que hacía su secretario de seguridad pública, Genaro García Luna. Siguen las críticas a Calderón, pero silencio ante vínculos del primo de AMLO.

Silencio ante vínculos del primo de AMLO

“Si no estaba enterado de la gravedad de lo que estaba pasando, Felipe Calderón sí le permitió a Genaro García Luna actuar con mucho poder”, Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México.

Ah, pero cuando se habla del primo hermano de AMLO y sus vínculos con Don Barredora, hay que sacar otra vara distinta.

“Tiene que haber pruebas, tiene que haber pruebas”, dijo Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Porque no es lo mismo señalar que ser señalado: “Los personajes cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador no son molestados ni siquiera con una mención en la conferencia mañanera, y eso, además de fomentar la impunidad, sigue alentando el conflicto de intereses”, dijo Manuel Balcázar, especialista en seguridad.

La 4T no tuvo empacho en condenar una y otra vez la mancuerna Calderon-Garcia Luna. Pero eso sí, ignoro por completo los informes del servicio de inteligencia militar que advertían que el enemigo estaba en casa.

Arropan a unos y otros están condenados a 38 años de prisión

“Los primeros documentos oficiales que muestran que hay preocupación sobre la cercanía de Hernán y Adán, por extensión con el crimen organizado, se generaron en 2019”, dijo Leonardo Núñez, de Mexicanos Contra la Corrupción.

Finalmente, Genaro García Luna está condenado a 38 años de prisión en Estados Unidos. Mientras que el primo hermano sigue placidamente sentado en la coordinación de Morena en el Senado. Arropado, claro, por la manta de la impunidad que se extiende desde palenque y que pasa por palacio.