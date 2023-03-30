Protesta contra Príncipe Harry; escudo real de armas es manchado con sangre de refugiados afganos

La sangre de los refugiados afganos se proyectó en la Catedral de San Pablo en Londres, como una protesta luego de que el príncipe Harry admitiera que mató a 25 combatientes del Talibán durante su servicio militar en Afganistán.

El truco, organizado por el artista ruso Andrei Molodkin, mostró una grabación de una escultura del escudo de armas real llena de sangre, proyectada en el costado de la catedral.

En su autobiografía "Spare", publicada en enero, Harry habló sobre sus dos giras en Afganistán, primero como controlador aéreo avanzado en 2007/08 y luego como copiloto artillero en helicópteros de ataque Apache en 2012.

Príncipe Harry:

“No pensé en esos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, gente mala eliminada antes de que pudieran matar a gente buena”.

Al comparar a Harry con el presidente ruso Vladimir Putin, Molodkin dijo que creía que Harry no habría escrito sobre los asesinatos si no se sintiera orgulloso de hacerlo.

"Así que cuando leo los comentarios del príncipe Harry, me siento realmente muy enojado porque siento lo mismo que cuando leo y escucho los comentarios de Putin, (el ex presidente de los EE. UU. George) Bush, Tony Blair. Me enoja mucho que las personas en el poder no valoren la vida de otras personas y no se preocupen por la vida de las personas. No los mantienen iguales, así que me sentí muy enojado"., aseguró Molodkin.

Artist #AndreiMolodkin on the meaning of his piece #RoyalBlood and the importance of @wikileaks

"We know the reality. We are not anymore staying in the illusions"



On show now at @apoliticalorg Stannary Street until 8th April pic.twitter.com/8rW8yqF3vJ — Don't Extradite Assange - #FreeAssange (@DEAcampaign) March 24, 2023

"Príncipe Harry es un criminal"; asegura artista ruso Andrei Molodkin

"El príncipe Harry es un maldito criminal", dijo Molodkin a Reuters, y agregó: "Cuando leo los comentarios del príncipe Harry, me siento muy enojado".

Molodkin, que anteriormente sirvió en el ejército soviético, dijo que era simbólico iluminar la catedral donde los padres del príncipe Harry, el rey Carlos y la difunta princesa Diana, se casaron en 1981.

Dos refugiados afganos que viven en Calais y seis afganos que viven en el Reino Unido donaron su sangre, y se utilizaron 1,75 litros en el proyecto final.

La fecha del truco se eligió para que coincidiera con la visita de Harry al Reino Unido para comparecer ante el tribunal en una audiencia contra el editor de The Daily Mail por violaciones de la privacidad.

Molodkin dijo que su equipo había intentado sin éxito ponerse en contacto con Harry para mostrarle la obra de arte y que también había diseñado un videojuego llamado 'Royal Blood' basado en el relato de Harry sobre sus acciones en Afganistán.

Protestan contra el Príncipe Harry; muestran escudo real de armas manchado con sangre de refugiados afganos.

Príncipe Harry recibe fuertes críticas por afirmar que mató a 25 combatientes del Talibán

El príncipe Harry recibió críticas de algunas figuras militares y de seguridad británicas, así como una furiosa reprimenda de los miembros del Talibán, después de afirmar en su libro de memorias que mató a 25 combatientes del grupo insurgente mientras servía para el ejército británico en Afganistán.

Harry hizo esta revelación en su libro de memorias "Spare", lanzado el 10 de enero pasado.

“Mi número es el 25. No es un número que me llene de satisfacción, pero tampoco me avergüenza”, escribió el príncipe Harry.