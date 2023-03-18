Autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex para el sábado 18 de marzo
Este sábado 18 de Marzo el programa Hoy No Circula aplica para los autos con holograma 1 y 2; sin embargo, existen algunas excepciones. Aquí te lo contamos.
¡Qué no se te pase! La Ciudad de México y el Estado de México mantienen el programa Hoy No Circula para este sábado 18 de marzo del 2023, en esta ocasión serán los que tienen holograma 1, específicamente con terminaciones 1, 3, 5, 7 y 9; así como todos los que poseen holograma 2.
El programa Hoy No Circula estará vigente desde las 5:00 hasta las 22:00 horas del sábado 18 de marzo; dicha medida será vigente en todas las alcaldías de la CDMX y 17 municipios del Edomex.
Programa Hoy No Circula: ¿Qué autos no puede circular?
Todos los automóviles que cuenten con el holograma 1 y terminación en número impar por ser tercer sábado del mes serán los que no podrán circular este sábado 18 de marzo en la Ciudad de México y el Estado de México.
El mismo caso aplica para el holograma 2, quienes usualmente no circulan los días sábados; es importante subrayar que los autos con holograma 1 y número impar (en terminación) descansan, pero aquellos que terminen con 0, 2, 4, 6 y 8 podrán circular.
Para el Estado de México las restricciones están vigentes en los siguientes municipios:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
¿Qué vehículos quedan exentos del programa Hoy No Circula?
Los autos que cuentan con los hologramas “00” y “0” están exentos de la restricción; sin embargo, también hay otros vehículos que no están obligados descansar, en este caso los autos de servicios médicos, seguridad pública, bomberos, rescate y protección civil.
Otros vehículos que pueden circular en el programa Hoy No Circula:
- Autos que no emitan contaminantes derivados de la combustión, por ejemplo, que utilicen energía solar o eléctrica.
- Autos de transporte escolar con su debida acreditación.
- Las carrozas, cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios que se encuentren en servicio.
- Autos que transporten a personas discapacitadas
- Autos en los que se manifiesta o se acredite una emergencia médica.
¿Cómo funciona el Hoy No Circula en Contingencia Ambiental?
La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) tiene dos fases en caso de que se active la alerta por Contingencia Ambiental.
Fase Preventiva
- Dejan de circular 50% de los automóviles administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal
Fase 1
- Dejan de circular 100% de los automóviles administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal.
- Dejan de circular el 20% de los hologramas “00”, “0” de acuerdo a la terminación de su placa, nones o pares de holograma “1” y el 100% de los hologramas “2”.