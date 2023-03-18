Autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex para el sábado 18 de marzo

¡Qué no se te pase! La Ciudad de México y el Estado de México mantienen el programa Hoy No Circula para este sábado 18 de marzo del 2023, en esta ocasión serán los que tienen holograma 1, específicamente con terminaciones 1, 3, 5, 7 y 9; así como todos los que poseen holograma 2.

El programa Hoy No Circula estará vigente desde las 5:00 hasta las 22:00 horas del sábado 18 de marzo; dicha medida será vigente en todas las alcaldías de la CDMX y 17 municipios del Edomex.

Programa Hoy No Circula: ¿Qué autos no puede circular?

Todos los automóviles que cuenten con el holograma 1 y terminación en número impar por ser tercer sábado del mes serán los que no podrán circular este sábado 18 de marzo en la Ciudad de México y el Estado de México.

El mismo caso aplica para el holograma 2, quienes usualmente no circulan los días sábados; es importante subrayar que los autos con holograma 1 y número impar (en terminación) descansan, pero aquellos que terminen con 0, 2, 4, 6 y 8 podrán circular.

Para el Estado de México las restricciones están vigentes en los siguientes municipios:



Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¿Qué vehículos quedan exentos del programa Hoy No Circula?

Los autos que cuentan con los hologramas “00” y “0” están exentos de la restricción; sin embargo, también hay otros vehículos que no están obligados descansar, en este caso los autos de servicios médicos, seguridad pública, bomberos, rescate y protección civil.

El programa Hoy No Circula se mantiene en su normalidad ¡Conoce los autos que descansan el sábado 18 de marzo del 2023!

Otros vehículos que pueden circular en el programa Hoy No Circula:



Autos que no emitan contaminantes derivados de la combustión, por ejemplo, que utilicen energía solar o eléctrica.

Autos de transporte escolar con su debida acreditación.

Las carrozas, cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios que se encuentren en servicio.

Autos que transporten a personas discapacitadas

Autos en los que se manifiesta o se acredite una emergencia médica.

¿Cómo funciona el Hoy No Circula en Contingencia Ambiental?

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) tiene dos fases en caso de que se active la alerta por Contingencia Ambiental.

Fase Preventiva



Dejan de circular 50% de los automóviles administrativos de gobiernos locales, municipales, alcaldías y federal

Fase 1

